  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản

Thứ Bảy, 22:42, 23/05/2026
VOV.VN - Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình đã long trọng khai mạc Tuần Du lịch năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Đăng Quỳnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo du khách.

Theo Ban tổ chức, Tuần Du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô, được tổ chức vào mùa lúa chín đẹp nhất trong năm tại Tam Cốc. Từ đó hình thành thương hiệu “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” - biểu tượng du lịch độc đáo gắn kết vẻ đẹp thiên nhiên với đời sống lao động của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tuần Du lịch Ninh Bình đã trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô

Các hoạt động như nghi lễ rước sản vật, tái hiện đời sống nông nghiệp truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân gian không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa mà còn thể hiện sự tri ân với thiên nhiên, tiền nhân và tinh thần gìn giữ nền văn minh nông nghiệp Việt Nam.

Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam. Tỉnh sở hữu hệ thống di sản phong phú với hơn 5.000 di tích lịch sử - văn hóa, nhiều công trình gắn với các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần như Cố đô Hoa Lư, Đền Trần - Chùa Phổ Minh, Phủ Dầy…

Các đại biểu tham dự  khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026

Đặc biệt, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Ninh Bình còn có Vườn Quốc gia Cúc Phương - vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, 6 lần liên tiếp được vinh danh là Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á; Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - khu bảo tồn đầu tiên của Đông Nam Á đạt Danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Cùng với tài nguyên thiên nhiên, Ninh Bình còn sở hữu kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú với 625 lễ hội dân gian đặc sắc, các loại hình tín ngưỡng truyền thống và nền ẩm thực đa dạng. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển du lịch bền vững, giàu bản sắc và khác biệt.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập tỉnh. Vì vậy, chương trình mang ý nghĩa khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh trong hành trình đưa du lịch trở thành động lực phát triển mới.

Những năm qua, với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ninh Bình đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân để thúc đẩy phát triển du lịch. Hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ngày càng hiện đại; nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng được hình thành từ du lịch di sản, tâm linh, sinh thái đến nghỉ dưỡng, cộng đồng và trải nghiệm.

Màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc

Ninh Bình liên tiếp được các tổ chức quốc tế và nền tảng du lịch uy tín vinh danh như Top 10 vùng đất thân thiện nhất thế giới; Top 10 điểm nghỉ dưỡng dành cho gia đình tuyệt vời nhất thế giới; Quần thể danh thắng Tràng An nằm trong nhóm 1% điểm đến xuất sắc nhất toàn cầu do TripAdvisor bình chọn; Tam Cốc - Bích Động và chùa Bái Đính thuộc Top 10% điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như chương trình nghệ thuật khai mạc “Nét họa ngàn năm”, Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc khác.

Màn bắn pháo hoa mãn nhãn tại đêm khai mạc

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Nét họa ngàn năm” được dàn dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp bất tận của non nước Tam Cốc - Ninh Bình thông qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại kết hợp truyền thống. Chương trình được xem là nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, khơi dậy niềm tự hào quê hương và lan tỏa thông điệp về một Ninh Bình đổi mới, phát triển nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn hồn cốt văn hóa dân tộc.

Tại lễ khai mạc, ông Trần Song Tùng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Trung ương, các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và bạn bè quốc tế để xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và có tầm vóc quốc tế.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 Tam Cốc mùa lúa chín Tràng An di sản thế giới Ninh Bình
Ninh Bình: Biển Thịnh Long sẵn sàng cho ngày hội khai mạc mùa du lịch 2026
VOV.VN - Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng công tác chuẩn bị hạ tầng bãi biển đang được triển khai, mang đến diện mạo mới cho khu du lịch Biển Thịnh Long (Ninh Bình) trước ngày khai mạc mùa du lịch 2026, hứa hẹn mùa du lịch sôi động, ấn tượng.

Sắp diễn ra Tuần du lịch Ninh Bình với loạt sự kiện đặc sắc
VOV.VN - Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra từ cuối tháng 4 với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Ninh Bình tới du khách trong và ngoài nước.

Hợp tác xã Ninh Bình “bắt sóng” du lịch, nâng tầm sản phẩm
VOV.VN - Gắn sản xuất với chuỗi giá trị và du lịch xanh, các Hợp tác xã (HTX) ở Ninh Bình đang mở rộng không gian tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Ninh Bình xúc tiến quảng bá du lịch tại Ấn Độ
VOV.VN - Trong 2 ngày 26- 27/7, đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh dẫn đầu đã có chuyến làm việc tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ nhằm xúc tiến quảng bá du lịch, giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh kinh tế cũng như về các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh tới các đối tác Ấn Độ.

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường
VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

