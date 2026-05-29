Ra mắt “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” tại Ninh Bình, gắn du lịch với bảo vệ môi trường

"Trạm bảo tồn di động" trên 3 chuyến xe buýt công nghệ

Sự kiện diễn ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn, doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo người dân và du khách. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện thuộc Lễ hội âm nhạc sáng tạo Ninh Bình – Tràng An năm 2026.

Khai trương “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” đưa du khách trải nghiệm gắn công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản, thiên nhiên

“Trung tâm Thiên nhiên lưu động” là dự án do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học...

Điểm độc đáo của mô hình này là toàn bộ không gian triển lãm được tích hợp linh hoạt trên 3 chiếc xe buýt chuyên dụng. Nhằm mang lại trải nghiệm trực quan nhất cho công chúng, mỗi xe được thiết kế theo một chủ đề riêng biệt và ứng dụng hàng loạt công nghệ tương tác hiện đại như: Mô hình 3D sinh động; Công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR); Hệ thống màn hình cảm ứng tra cứu thông tin.

Bằng cách trực quan hóa thế giới tự nhiên và các câu chuyện bảo tồn, thế giới hoang dã sẽ được tái hiện một cách gần gũi, giúp người xem dễ dàng tiếp cận kiến thức cốt lõi về đa dạng sinh học.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, hành trình của những "chuyến xe xanh" này sẽ không dừng lại ở Ninh Bình mà tiếp tục lăn bánh đến các khu dân cư, trường học, điểm du lịch và vùng đệm của các khu bảo tồn trên phạm vi cả nước.

Hoạt động này đồng thời góp phần thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Trước thực trạng tiêu thụ trái phép sản phẩm từ động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp đẩy nhiều loài quý hiếm vào nguy cơ tuyệt chủng, chương trình kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động theo thông điệp 4 chữ: “Từ chối - tẩy chay - lên tiếng thông báo”.

Khuyến khích du lịch gắn với bảo vệ môi trường và động vật hoang dã

Việc Ban tổ chức chọn Khu bảo tồn Vân Long làm điểm khởi hành mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Nơi đây không chỉ là hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng mà còn là mái nhà của quần thể Voọc mông trắng - loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình khẳng định, địa phương đang sở hữu những tài nguyên thiên nhiên vô giá như Quần thể danh thắng Tràng An, Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn Vân Long... Định hướng chiến lược của tỉnh là phát triển du lịch xanh, gắn liền tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm bảo tồn di sản.

Hiện tại, tỉnh Ninh Bình cũng đang tích cực phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử “Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Tràng An - Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” để trình UNESCO xem xét ghi danh là Di sản thế giới trong thời gian tới.

“Chúng tôi khuyến khích các mô hình du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường và bảo vệ động vật hoang dã. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên thương hiệu du lịch Ninh Bình”, ông Phong nhấn mạnh.