Ra mắt “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” tại Ninh Bình, gắn du lịch với bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 11:29, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/5, “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” giáo dục bảo tồn hoang dã đầu tiên tại Việt Nam đã ra mắt tại Ninh Bình. Được thiết kế trên các xe buýt chuyên dụng tích hợp công nghệ thực tế ảo VR, AR, không gian triển lãm di động này hứa hẹn mang những câu chuyện bảo tồn sinh động đến gần hơn với công chúng.

"Trạm bảo tồn di động" trên 3 chuyến xe buýt công nghệ

Sự kiện diễn ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn, doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo người dân và du khách. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện thuộc Lễ hội âm nhạc sáng tạo Ninh Bình – Tràng An năm 2026.

Khai trương “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” đưa du khách trải nghiệm gắn công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản, thiên nhiên

“Trung tâm Thiên nhiên lưu động” là dự án do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học...

Điểm độc đáo của mô hình này là toàn bộ không gian triển lãm được tích hợp linh hoạt trên 3 chiếc xe buýt chuyên dụng. Nhằm mang lại trải nghiệm trực quan nhất cho công chúng, mỗi xe được thiết kế theo một chủ đề riêng biệt và ứng dụng hàng loạt công nghệ tương tác hiện đại như: Mô hình 3D sinh động; Công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR); Hệ thống màn hình cảm ứng tra cứu thông tin.

Toàn bộ không gian triển lãm được tích hợp linh hoạt trên 3 chiếc xe buýt chuyên dụng

Bằng cách trực quan hóa thế giới tự nhiên và các câu chuyện bảo tồn, thế giới hoang dã sẽ được tái hiện một cách gần gũi, giúp người xem dễ dàng tiếp cận kiến thức cốt lõi về đa dạng sinh học. 

Câu chuyện bảo tồn, thế giới hoang dã được tái hiện gần gũi​​​

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, hành trình của những "chuyến xe xanh" này sẽ không dừng lại ở Ninh Bình mà tiếp tục lăn bánh đến các khu dân cư, trường học, điểm du lịch và vùng đệm của các khu bảo tồn trên phạm vi cả nước.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học và Sở Du lịch Ninh Bình trải nghiệm mô hình

Hoạt động này đồng thời góp phần thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh và xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Trước thực trạng tiêu thụ trái phép sản phẩm từ động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp đẩy nhiều loài quý hiếm vào nguy cơ tuyệt chủng, chương trình kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động theo thông điệp 4 chữ: “Từ chối - tẩy chay - lên tiếng thông báo”.

Khuyến khích du lịch gắn với bảo vệ môi trường và động vật hoang dã

Việc Ban tổ chức chọn Khu bảo tồn Vân Long làm điểm khởi hành mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Nơi đây không chỉ là hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng mà còn là mái nhà của quần thể Voọc mông trắng - loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp hàng đầu thế giới.

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình phát biểu

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình khẳng định, địa phương đang sở hữu những tài nguyên thiên nhiên vô giá như Quần thể danh thắng Tràng An, Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn Vân Long... Định hướng chiến lược của tỉnh là phát triển du lịch xanh, gắn liền tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm bảo tồn di sản.

Hiện tại, tỉnh Ninh Bình cũng đang tích cực phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử “Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Tràng An - Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” để trình UNESCO xem xét ghi danh là Di sản thế giới trong thời gian tới.

“Chúng tôi khuyến khích các mô hình du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường và bảo vệ động vật hoang dã. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên thương hiệu du lịch Ninh Bình”, ông Phong nhấn mạnh.

Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản

VOV.VN - Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình đã long trọng khai mạc Tuần Du lịch năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Trung tâm Thiên nhiên lưu động bảo tồn hoang dã Ninh Bình Tràng An
Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ: Sở Du lịch Ninh Bình thông tin nguyên nhân

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin nguyên nhân bước đầu của sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ (phường Hoa Lư) có thể do rác thải, vật cản dưới nước cuốn vào hệ thống khiến thiết bị mất ổn định khi vận hành.

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin nguyên nhân bước đầu của sự cố Flyboard tại hồ Núi Lớ (phường Hoa Lư) có thể do rác thải, vật cản dưới nước cuốn vào hệ thống khiến thiết bị mất ổn định khi vận hành.

Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ sau sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026. Đây là bước ngoặt, đánh dấu sự chuyển mình của du lịch biển Ninh Bình trong không gian mới, bối cảnh mới.

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ sau sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026. Đây là bước ngoặt, đánh dấu sự chuyển mình của du lịch biển Ninh Bình trong không gian mới, bối cảnh mới.

Ninh Bình khai mạc mùa du lịch biển 2026: Non thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa

VOV.VN - Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Chương trình khai mạc Mùa du lịch biển năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng”.

VOV.VN - Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Chương trình khai mạc Mùa du lịch biển năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng”.

Ninh Bình: Biển Thịnh Long sẵn sàng cho ngày hội khai mạc mùa du lịch 2026

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng công tác chuẩn bị hạ tầng bãi biển đang được triển khai, mang đến diện mạo mới cho khu du lịch Biển Thịnh Long (Ninh Bình) trước ngày khai mạc mùa du lịch 2026, hứa hẹn mùa du lịch sôi động, ấn tượng.

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng công tác chuẩn bị hạ tầng bãi biển đang được triển khai, mang đến diện mạo mới cho khu du lịch Biển Thịnh Long (Ninh Bình) trước ngày khai mạc mùa du lịch 2026, hứa hẹn mùa du lịch sôi động, ấn tượng.

