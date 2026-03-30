Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá, ông Hoàng Vũ Thảnh đã thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh, phát huy tốt sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở nhiều vị trí.

Theo ông, trong thời gian tới, TP.HCM định hướng phát triển trở thành đô thị toàn cầu, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Được đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính phát huy kinh nghiệm, trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng), có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó, ngày 14/11/2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ký quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đối với ông Hoàng Vũ Thảnh, khi đó là Phó Giám đốc Sở.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM sau sáp nhập, ông Hoàng Vũ Thảnh từng là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ông cũng từng đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Vũng Tàu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Vũng Tàu.