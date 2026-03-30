中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

Thứ Hai, 09:00, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 30/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá, ông Hoàng Vũ Thảnh đã thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh, phát huy tốt sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở nhiều vị trí.

Ong hoang vu thanh lam giam doc so tai chinh tp.hcm hinh anh 1
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định và tặng hoa ông Hoàng Vũ Thảnh (ảnh: N.V)

Theo ông, trong thời gian tới, TP.HCM định hướng phát triển trở thành đô thị toàn cầu, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Được đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính phát huy kinh nghiệm, trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng), có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Ong hoang vu thanh lam giam doc so tai chinh tp.hcm hinh anh 2
Tân Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh (ảnh: N.V)

Trước đó, ngày 14/11/2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ký quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đối với ông Hoàng Vũ Thảnh, khi đó là Phó Giám đốc Sở.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM sau sáp nhập, ông Hoàng Vũ Thảnh từng là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ông cũng từng đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Vũng Tàu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Vũng Tàu.

Hà Khánh/VOV-TPHCM
Tag: Sở Tài chính TP.HCM nhân sự ông Hoàng Vũ Thành
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ông Vũ Đại Thắng đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố. Các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà, ông Trương Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 cùng 17 Ủy viên UBND.

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố. Các ông Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà, ông Trương Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 cùng 17 Ủy viên UBND.

Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Ngày 28/3, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND. Tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031.

VOV.VN - Ngày 28/3, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND. Tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt của bộ máy chính quyền địa phương.

VOV.VN - Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt của bộ máy chính quyền địa phương.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội