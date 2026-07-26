Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Huế đối với ông Nguyễn Khắc Toàn do chuyển công tác. Sau đó, HĐND thành phố Huế đã bầu ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Ông Lê Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế (phải) tặng hoa chúc mừng ông Lê Trí Thanh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế cảm ơn sự tin tưởng của HĐND thành phố và cử tri, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.

"Trước các vị đại biểu, HĐND thành phố và bà con cử tri, nhân dân của thành phố Huế, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình cùng với tập thể UBND thành phố tập trung lãnh đạo, triển khai tất cả các mặt công tác, đặc biệt là nghị quyết của đại hội Đảng bộ thành phố, các chương trình hành động, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Huế đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân thành phố”, ông Thanh nói.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng ông Lê Trí Thanh được giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Ông Lê Trí Thanh từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ngày 15/7/2026, ông Lê Trí Thanh được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi được điều động đến công tác tại thành phố Huế.