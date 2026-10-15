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Phường An Lạc (TP.HCM) được thưởng công trình 200 tỷ đồng vì giải ngân xuất sắc

Thứ Năm, 14:52, 15/10/2026
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VOV.VN - Một số phường như An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An của TP.HCM đã được thưởng bằng các công trình có trị giá từ 100 - 200 tỷ đồng, cho thành tích giải ngân vốn đầu tư công xuất sắc trong quý III/2026.


Tại hội nghị sơ kết 9 tháng của năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu diễn ra sáng 15/10, TP.HCM đã khen thưởng nhiều tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong đó, 4 phường An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An được thưởng bằng các công trình cụ thể vì có thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn đầu tư công quý III/2026. Với thành tích giải ngân được khoảng 85% trong tổng số 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, phường An Lạc được thưởng công trình trị giá 200 tỷ đồng. 3 phường còn lại là Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An mỗi địa phương được thưởng công trình trị giá 100 tỷ đồng vì có thành tích giải ngân xuất sắc.

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Các phường xã có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung bình đạt 72% 

Ngoài ra, Công an TP.HCM và 9 phường, xã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng quý III. Các địa phương gồm: 3 phường Thới An, Bình Trưng, Tân Thành và 6 xã Nhà Bè, An Thới Đông, Phú Hòa Đông, Kim Long, An Long, Nhuận Đức.

UBND phường Bình Hưng Hòa cũng được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026–2027.

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Quý IV TP.HCM phải giải ngân 36.000 tỷ đồng

Đợt này, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố năm 2026.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khối phường, xã được giao khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong 9 tháng qua, các địa phương đóng góp lớn vào kết quả giải ngân chung của thành phố, với tỷ lệ giải ngân trung bình khoảng 72%. Riêng tháng 9, khối phường, xã giải ngân hơn 26% kế hoạch vốn.

Năm 2026, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 147.000 tỷ đồng, cao nhất trong 34 địa phương, chiếm 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước.

Đến hết ngày 30/9, thành phố đã giải ngân hơn 111.000 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch (nếu không tính 5% tiết kiệm nộp ngân sách Trung ương là 74,3%), cao hơn 26,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý III, số vốn giải ngân cao gấp 1,16 lần kết quả 6 tháng đầu năm. Trong cả 3 tháng của quý III, TP.HCM được Bộ Tài chính đánh giá là một trong hai địa phương có giá trị giải ngân cao nhất cả nước, đồng thời có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026, trong quý IV, TP.HCM cần giải ngân thêm khoảng 36.000 tỷ đồng.

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TP.HCM tăng tốc giải ngân đầu tư công, hướng tới mục tiêu 100%

VOV.VN - Từ chỗ thường là điểm nghẽn, bài toán giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đã trở thành điểm sáng. Những kết quả bứt phá ở cấp cơ sở đến đà tăng tốc của toàn thành phố, dòng vốn đầu tư công đang phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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