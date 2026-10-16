TP.HCM phải phát huy các động lực để tăng trưởng trên 10%

Kết quả khả quan 9 tháng tạo dư địa

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP.HCM ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng 9 tháng cao nhất của Thành phố trong 10 năm qua. TP.HCM đã giải ngân hơn 75% vốn đầu tư công, thu ngân sách đạt 84% dự toán, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 17,8 tỷ USD, vượt 62,4% kế hoạch cả năm.

Kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng TP.HCM vẫn đối diện áp lực lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo kịch bản được tính toán, tăng trưởng quý IV phải đạt tối thiểu 13,23%.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP.HCM cho rằng, Thành phố cần tập trung nguồn lực, bám sát kịch bản tăng trưởng và triển khai đồng bộ các giải pháp đối với từng động lực chủ yếu. Trọng tâm là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ sản xuất, mở rộng thị trường; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

TP.HCM quyết đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 (ảnh minh họa: Hà An)

Ông Hoàng kỳ vọng, như thông lệ, quý IV thường là thời điểm tăng trưởng cao nhất trong năm, tạo dư địa để TP.HCM hoàn thành mục tiêu.

“Tăng trưởng của quý IV thường cao hơn quý III là khoảng 1,5 điểm phần trăm. Điều này phản ánh tính mùa vụ của hoạt động kinh tế khi quý IV là cao điểm sản xuất, tiêu dùng, du lịch và chuẩn bị hàng hóa phục vụ lễ Tết. Đây là yếu tố thuận lợi để thành phố khai thác, thúc đẩy để tăng trưởng trong những tháng cuối năm.", ông Nguyễn Khắc Hoàng nói.

Khơi thông nguồn lực cho những tháng cuối năm

Để thực hiện kịch bản tăng trưởng, TP.HCM tập trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu gồm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tín dụng và kích cầu tiêu dùng.

Trước hết, Thành phố cần giải ngân thêm 36.000 tỷ đồng trong quý IV để hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư công. Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10 được xác định là điểm tựa tháo gỡ vướng mắc cho các dự án hạ tầng quan trọng, thông qua cơ chế triển khai đồng thời các thủ tục và tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (ảnh: Hà Khánh)

"Từ ngày 1/10 chúng ta có Luật Phát triển đô thị và những gì vướng mắc chúng ta đã đưa vào để tháo gỡ. Những giải pháp này, quá trình thực hiện chúng ta mong muốn theo tinh thần của các đồng chí lãnh đạo thành phố là đầu tư công nhưng quản trị tư. Và chúng ta sẽ thực hiện việc này", ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết.

Về kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết điện tiêu thụ phục vụ sản xuất trong 9 tháng tăng 7,9%, mức cao nhất trong 5 năm. Đây là tín hiệu khởi sắc của hoạt động sản xuất, góp phần củng cố cơ sở thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong quý IV, ngành Công Thương sẽ tăng cường các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phấn đấu doanh thu bán buôn, bán lẻ tăng 17%. Xuất khẩu cũng đã lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn gặp khó khăn do xung đột trên thế giới, chi phí vận chuyển và các yếu tố khách quan khác.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (ảnh: Hà Khánh)

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TP.HCM, ngày 15/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm hết sức nặng nề. Ông đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện phần nhiệm vụ thu ngân sách còn lại, phấn đấu cán mốc 1 triệu tỷ đồng; trong đó, ngành tài nguyên và môi trường phải khai thác khoảng 100.000 tỷ đồng từ nguồn lực đất đai.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, cùng với quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, Thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý dứt điểm vướng mắc tại các dự án để sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Thành phố cần giải ngân thêm 36.000 tỷ đồng trong quý IV để hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư công (ảnh: Hà Khánh)

"Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, sự phát triển ấy chưa như kỳ vọng. Áp lực của quý IV chúng ta cần phải tăng trưởng rất là cao, đó là 13,23% thì mới đạt đến tốc độ tăng trưởng như kế hoạch đã đặt ra. Để đạt được nhiệm vụ nêu trên thì chặng đường phía trước rất nhiều chông gai nhưng với truyền thống của thành phố, dù khó khăn đến mấy, chúng ta quyết tâm quyết liệt thực hiện cho bằng được.", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, TP.HCM đang tập trung nguồn lực, tháo gỡ từng điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tinh thần xuyên suốt, như Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại Hội nghị Thành ủy cuối tháng 9, là tập trung tìm giải pháp và cách làm để đạt các mục tiêu đã xác định.