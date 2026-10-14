TP.HCM phân công nhiệm vụ chủ tịch và 7 phó chủ tịch UBND

Theo nội dung phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được phụ trách chung, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tài chính, ngân sách, kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (ảnh: Hà Khánh)

Ông Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM; theo dõi, chỉ đạo các phường Sài Gòn, Bến Thành, Dĩ An và đặc khu Côn Đảo. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng theo dõi, chỉ đạo tổng thể việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030 và Luật Phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP.HCM; tổ chức triển khai, theo dõi và đôn đốc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của UBND Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (ảnh: Hà An)

Ông Nguyễn Lộc Hà giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch cụ thể thúc đẩy tăng trưởng hai con số và liên kết vùng. Các nhiệm vụ được giao còn có Khu thương mại tự do, Diễn đàn kinh tế Mùa thu và các chương trình phát triển hạ tầng công nghiệp, du lịch thông minh. Ông còn theo dõi, chỉ đạo địa bàn 24 phường, xã.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, an toàn thực phẩm; các nghị quyết đặc thù áp dụng đối với TP.HCM; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức và cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường (ảnh: Hà An)

Ông Nguyễn Mạnh Cường còn phụ trách công tác phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền; dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở; thi đua, khen thưởng và quan hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội. Các lĩnh vực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo bao gồm báo chí, xuất bản, truyền thông, lao động, việc làm, giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Ông Nguyễn Mạnh Cường còn theo dõi, chỉ đạo địa bàn 20 phường, xã.

Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA; các dự án đường sắt trên địa bàn; an toàn giao thông; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và khoáng sản.

Ông Hoàng Nguyên Dinh theo dõi, chỉ đạo toàn diện công tác giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đường sắt đô thị không phân biệt nguồn vốn và các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông trên địa bàn. Đồng thời, ông phụ trách hạ tầng kỹ thuật đô thị, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch; theo dõi chung việc xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và phụ trách dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ông còn theo dõi, chỉ đạo địa bàn 26 phường, xã.

Một phiên họp của UBND TP.HCM (ảnh minh họa: Hà An)

Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên, trừ khoáng sản, và môi trường. Các nhiệm vụ cụ thể gồm quản lý đất đai, phê duyệt giá đất cụ thể; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở. Ông Bùi Minh Thạnh còn phụ trách phát triển nông nghiệp, nông thôn, thủy sản, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp; theo dõi, chỉ đạo chung về phát triển kinh tế biển, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Ông theo dõi, chỉ đạo địa bàn 24 phường, xã

Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí; quản lý tài sản công, nhà đất công và các quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Ông Nguyễn Công Vinh phụ trách các dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài và dự án theo phương thức đối tác công tư, trừ các dự án đường sắt; các dự án trọng điểm quốc gia, trừ dự án giao thông. Ông cũng theo dõi việc tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; công tác kiểm toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể Thành phố. Ông còn theo dõi, chỉ đạo địa bàn 22 phường, xã.

Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; dân tộc, tôn giáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, giám sát; xây dựng văn bản pháp luật và theo dõi việc triển khai Luật Phát triển đô thị.

Ông Trần Văn Bảy còn theo dõi, tham mưu triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo 751, thực hiện Nghị quyết 170 của Quốc hội; theo dõi, chỉ đạo xử lý toàn diện các dự án vướng mắc, tồn đọng trong và ngoài danh mục theo Kế hoạch 243 của UBND TP.HCM. Ông Trần Văn Bảy theo dõi chỉ đạo địa bàn 24 phường xã.

Phó Chủ tịch Trương Minh Huy Vũ giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông; các khu công nghệ cao, công nghệ số tập trung và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ (ảnh: Hà Khánh)

Ông Trương Minh Huy Vũ trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến hình thành, phát triển và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; chủ trì chỉ đạo nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương giai đoạn 2026–2036, gồm phát hành trong nước và quốc tế.

Các chương trình, đề án được giao còn có chuyển đổi xanh giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển đô thị khoa học công nghệ phía bắc Thành phố; xây dựng thành phố thông minh, phát triển kinh tế số, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và triển khai Đề án 06. Ông Trương Minh Huy Vũ theo dõi chỉ đạo địa bàn 23 phường xã.