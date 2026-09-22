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Ông Nguyễn Danh Huy giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thứ Ba, 11:36, 22/09/2026
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Danh Huy giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Danh Huy sinh ngày 20/2/1974; quê quán tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị); trình độ Thạc sỹ kỹ thuật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Danh Huy có gần 10 năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco8 (7/1995 - 1/2005).

Ong nguyen danh huy giu chuc pho chu nhiem van phong chinh phu hinh anh 1
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 1/2005, ông Nguyễn Danh Huy về công tác tại Bộ Giao thông vận tải, từ vị trí Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư và kinh qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.

Từ tháng 2/2020 đến ngày 15/8/2022, ông Nguyễn Danh Huy là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải. Từ ngày 16/8/2022 đến tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và giữ chức vụ này cho đến nay.

Theo Báo điện tử Chính phủ
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