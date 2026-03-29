Quảng Ngãi "chốt" thời điểm sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng 29/3, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026 và thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự thảo nghị quyết cùng kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo báo cáo, Quý I/2026, tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu sản xuất, thương mại, dịch vụ ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.400 tỷ đồng, đạt 28% dự toán của năm; giải ngân đầu tư công đạt gần 1000 tỷ đồng, tương đương 13,5% kế hoạch.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp trụ sở, tài sản công còn chậm; vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được xử lý kịp thời; hạ tầng công nghệ thông tin ở một số nơi chưa đồng bộ.

Thậm chí, một số vụ việc kéo dài, chậm giải quyết; tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp vẫn còn xảy ra. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành có lúc chưa hiệu quả; một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thật sự sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cần tiếp tục rà soát, đánh giá để xây dựng mô hình hoạt động thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh. Các đơn vị sự nghiệp công lập là "cánh tay nối dài" quan trọng trong việc thực thi nhiệm vụ.

"Các mô hình như Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất hay Trung tâm dịch vụ công ích cần phải được nghiên cứu để xây dựng một mô hình hoạt động thống nhất trên địa bàn tỉnh", ông Hiển kiến nghị.

Ông Đỗ Tâm Hiển phân tích, thực trạng hiện nay cho thấy Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh rất khó "vươn tay" đến từng xã, phường đối với các dự án nhỏ. Ngược lại, nhiều dự án dân dụng, giao thông quy mô vừa tại địa phương cũng rất cần một đơn vị đủ năng lực để tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, sắp xếp, tổ chức lại các mô hình này theo hướng đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai dự án trên toàn tỉnh.

“Tôi kiến nghị là chúng ta nên tiếp tục đánh giá, xây dựng mô hình hoạt động cho thống nhất, đồng bộ. Ví dụ, các tổ chức sự nghiệp công lập trên toàn địa bàn tỉnh, dù không trực tiếp thuộc hệ thống chính trị nhưng là những cơ quan thực thi. Ví dụ như các Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất hay Trung tâm dịch vụ công ích, chúng ta nên hình thành mô hình thống nhất trên địa bàn tỉnh”, ông Đỗ Tâm Hiển nêu quan điểm.

Hiện nay, tiến độ triển khai một số dự án ở tỉnh Quảng Ngãi còn chậm, chủ yếu liên quan công tác giải phóng mặt bằng và xác định giá đất. Dù các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 nhưng nếu không chủ động tìm giải pháp thực hiện linh hoạt, kịp thời thì có thể làm mất cơ hội phát triển trong khoảng thời gian từ nay đến khi chính sách có hiệu lực.

Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần chủ động tham mưu, đề xuất mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm thống nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền: địa phương nào đủ điều kiện thì giao quyền chủ động thực hiện, tránh tình trạng dồn việc lên cấp tỉnh.

Đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị hoàn thiện phương án, báo cáo trước ngày 6/4 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trong tháng 4/2026. Riêng lĩnh vực giáo dục, việc sắp xếp sẽ thực hiện sau khi kết thúc năm học nhằm bảo đảm ổn định tâm lý học sinh.

“Chúng ta nói rất nhiều về chuyện ủy quyền, phân cấp, phân quyền. Nhưng cuối cùng chúng ta lại không làm việc đó. Vì vậy, bây giờ phải thay đổi suy nghĩ này. Kể cả việc thành lập các trung tâm, các ban quản lý dự án, các trung tâm cung ứng dịch vụ công tại địa bàn các xã, phường. Nơi nào địa phương đủ điều kiện làm, đủ khả năng làm và có kinh phí để vận hành bộ máy đó thì để cho địa phương làm. Cho nên, phải thay đổi cách làm này để chúng ta nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lại”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu.