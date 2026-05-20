Phó Chánh án TAND TP.HCM giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Hưng Phó Chánh án TAND Tối cao đề nghị tân Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy những ưu điểm, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp; nhanh chóng tiếp cận công việc; chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.

Phó Chán án Tòa án nhân dân Tối cao trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Thái Hùng làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Đồng thời, tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại vụ án; không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; thực hiện tốt việc chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử nhằm công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý, nhất là trong điều kiện địa bàn rộng, giao thông còn nhiều khó khăn.

Ông Bùi Thái Hùng, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp, cam kết sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký và toàn thể cán bộ, công chức tòa án “vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và kỷ cương, liêm chính”; tập trung ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy; chỉ đạo quyết liệt công tác xét xử, không để gián đoạn, không để tồn đọng án; đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Theo đó, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội giao; đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động xét xử và quản lý tòa án; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ, thẩm phán hai địa bàn cũ thành một tập thể vững mạnh, đồng lòng vì sự nghiệp chung của TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 18/5, TAND Tối cao cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Long, nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Huỳnh Xuân Long Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp được điều động làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long