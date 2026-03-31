Ông Nguyễn Khắc Toàn tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Huế

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê tỉnh Khánh Hòa; có trình độ Cử nhân Luật tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Nguyễn Khắc Toàn hiện là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khoá XIV, từng là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII. Tháng 3/2020, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; từ tháng 6/2021, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 16/9/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 11/2025, ông được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế. Ngay sau đó, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021–2026 và tiếp tục được tín nhiệm tái cử tại kỳ họp này.

Kỳ họp cũng đã bầu 14 Ủy viên UBND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026–2031. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 được bầu gồm các ông: Hoàng Hải Minh, Trần Hữu Thùy Giang; Hà Văn Tuấn và Nguyễn Văn Mạnh.

Lãnh đạo các sở ngành tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của HĐND và cử tri, coi đây là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Ông cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, tập thể UBND thành phố phải phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, chủ động đề ra giải pháp, huy động nguồn lực để tạo bước bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ này.