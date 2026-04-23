Trình Quốc hội quyết định giám sát về quản lý trụ sở làm việc sau sắp xếp

Việc quản lý trụ sở làm việc vào dự kiến giám sát

Trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhấn mạnh, hoạt động giám sát của Quốc hội đạt nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả thực chất. Việc lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu thực tiễn và những nội dung cử tri, nhân dân quan tâm, tăng cường hoạt động xem xét, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát, cùng với việc vận dụng linh hoạt các hình thức giám sát, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc tổ chức Đoàn giám sát để tiến hành giám sát chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”;

Chuyên đề 2: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026”.

Sau khi Quốc hội quyết định lựa chọn 1 chuyên đề, chuyên đề còn lại sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp tổ chức giám sát.

Bên cạnh các chuyên đề Quốc hội, UBTVQH trực tiếp tổ chức giám sát nêu trên, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và tình hình thực tiễn, chủ động lựa chọn hình thức giám sát phù hợp để tổ chức giám sát ngay trong năm 2026 đối với một số nội dung và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát trong năm 2027.

Dự kiến, Quốc hội xem xét hơn 60 đầu báo cáo của Chính phủ, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật tại Kỳ họp thứ 3 và Kỳ họp thứ 4.

Cùng với đó, Quốc hội tiến hành 2 phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4; xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ 4.

“Không nâng năng lực sẽ dẫn đến không dám làm hay làm sai”

Đồng tình lựa chọn chuyên đề 1 để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao, song đại biểu Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá “trúng, đúng nhưng chưa toàn diện” và đề nghị bổ sung thêm nội dung liên quan sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp để đánh giá tổng thể hơn.

Nữ đại biểu cho rằng, qua thực tiễn, việc tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có sự nỗ lực của toàn hệ thống, nhân dân đồng tình, ủng hộ và bước đầu phục vụ nhân dân tốt hơn, tuy nhiên, hiện vẫn còn khó khăn.

Phân tích cụ thể hơn, bà Trần Thị Hoa Ry cho biết, việc phân cấp dù được quan tâm nhưng nhiều việc chưa thực chất, giao cho chính quyền cơ sở nhưng quyết định vẫn nằm ở cấp trên. “Nếu cơ sở gần dân, hiểu thực tiễn mà không có quyền quyết định thì mô hình chưa thực chất. Gắn với địa bàn cơ sở nên giao họ quyết và chịu trách nhiệm toàn diện, loại bỏ cơ chế xin ý kiến tràn lan, chuyển mạnh sang hậu kiểm”, đại biểu nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng phản ánh tình trạng quá tải ở cấp cơ sở vì thực tế chuyển việc xuống cấp dưới và 1 cán bộ cấp xã đang đồng thời xử lý nhiều công việc, hồ sơ cần giải quyết tăng mạnh nhưng biên chế chưa đảm bảo nên dẫn đến tồn đọng. Do đó, bà đề nghị chuẩn hóa quy trình, trách nhiệm rõ ràng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh biên chế cho thực sự phù hợp.

Một vấn đề nữa, theo đại biểu, năng lực cán bộ cơ sở chưa theo kịp. Hiện nay khi xử lý vấn đề liên quan đến đầu tư, quy hoạch, chuyển đổi số, nhiều cán bộ còn lúng vì kỹ năng còn chưa chuyên sâu. “Không nâng năng lực sẽ dẫn đến không dám làm hay làm sai, từ đó đều làm giảm hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở”, bà Hoa Ry nhấn mạnh và đề nghị cần chính sách tương xứng, đủ mạnh để thu hút nhân lực chất lượng cao về cơ sở.

Từ phân tích trên, đại biểu Trần Thị Hoa Ry kiến nghị bên cạnh giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc thì cần bổ sung sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương để tiến hành ngay, từ đó đánh giá tập trung, nhận diện toàn diện và có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoat động của chính quyền địa phương thời gian tới.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027. Ảnh: Quốc hội

Bày tỏ đồng tình cao với dự kiến chương trình giám sát, đại biểu Lê Minh Nam (đoàn Cần Thơ) đồng thời cho rằng việc xây dựng kế hoạch giám sát cần đặt trọng tâm phát hiện điểm nghẽn và giải pháp tháo gỡ; từ thực trạng để đề xuất kiến nghị để hình thành các giải pháp tốt hơn, ngăn chặn nguy cơ trước khi gây thiệt hại…

Cũng theo đại biểu, cần lựa chọn phương pháp và thủ tục giám sát phù hợp. Việc xây dựng đề cương, bộ câu hỏi lượng hóa, kỹ lưỡng để dự kiến sản phẩm đầu ra của giám sát ngay từ khâu lập kế hoạch.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát phải báo cáo đúng, đề xuất nội dung trọng tâm, rõ ràng để tháo gỡ thực sự. Bởi, theo đại biểu, nhiều nơi nghĩ “bị giám sát” chứ không phải “được giám sát” nên sự phối hợp cơ lúc có nơi còn hạn chế, dẫn đến các chỉ tiêu còn định tính. “Không ai rõ hơn người trong cuộc, nên kiến nghị, đề xuất phải thực chất, rõ ràng thì mới giải quyết được”, ông Nam nói.

Đại biểu Tạ Đình Thi (đoàn Hà Nội) thì nhấn mạnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu phát triển có tính lịch sử và năm 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi phát biểu trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất cũng nhấn mạnh nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả .

Đề xuất các giải pháp trọng tâm, vị đại biểu đoàn Hà Nội cho rằng cần chủ động, tích cực giám sát theo thời gian thực dựa trên công nghệ và dữ liệu. Cùng với đó phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, phân cấp, giao quyền chủ động hơn trong tổ chức giám sát chuyên đề từ sớm, tư xa, nâng tầm hoạt động giải trình để làm rõ trách nhiệm của bộ trưởng, trưởng ngành về các vấn đề tồn đọng kéo dài…