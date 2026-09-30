Ông Trần Thế Thông làm Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Thư ký của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, làm Trợ lý ông Trần Lưu Quang.

Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM, ngày 22/9 (ảnh: Hà Khánh)

Sau đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Thế Thông.

Ông Trần Thế Thông sinh năm 1989, quê tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh); có trình độ Cử nhân Kinh tế lao động và quản lý nguồn nhân lực, Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh; trình độ cao cấp lý luận chính trị.