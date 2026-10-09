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Ông Trump khẳng định sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ

Thứ Sáu, 05:53, 09/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, đồng thời nói Washington đang có các cuộc thảo luận “hiệu quả” với Tehran.

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng mặc dù Iran đang ở trong tình trạng “rất tồi tệ” cả về kinh tế lẫn quân sự, và dù lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn được duy trì đầy đủ, Washington sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh lại lập trường rằng Iran “sẽ không có vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump nói dầu mỏ vẫn đang lưu thông với khối lượng kỷ lục qua eo biển Hormuz, với 22 triệu thùng chỉ trong đêm trước đó, nhưng không có thùng nào đến từ hoặc đi tới Iran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ.

Cùng ngày, ông Trump cũng giải thích lại phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động chính trị ở bang Nebraska hôm thứ 5/10, khi ông nói về khả năng Iran có thể “phá hủy” các thành phố Los Angeles và San Diego ở bang California. Phát biểu này đã bị các lãnh đạo Dân chủ tại California và một số thành viên Cộng hòa lên án mạnh mẽ.

Trong bài đăng mới, ông Trump nói các bình luận của ông đã bị hiểu sai. Theo ông, điều ông muốn nói là việc giá xăng tăng tạm thời là “cái giá nhỏ phải trả” để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông viết rằng nếu muốn thấy một cái giá thực sự lớn, hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu Iran ném bom San Diego hoặc Los Angeles.

Những tuyên bố mới của ông Trump nhằm hạ nhiệt tranh cãi trong bối cảnh chiến tranh với Iran, giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang trở thành các vấn đề lớn trước bầu cử giữa kỳ. Trước đó, ông Trump nhiều lần nói cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc “rất sớm”, nhưng cũng phớt lờ một số lo ngại về tác động kinh tế mà cuộc xung đột gây ra đối với người tiêu dùng Mỹ.

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Tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mức thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh cử tri lo ngại về chi phí sinh hoạt và một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha có xu hướng rời xa đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Quang Trung/VOV-Washington
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