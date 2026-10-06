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Tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mức thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ

Thứ Ba, 06:27, 06/10/2026
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VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh cử tri lo ngại về chi phí sinh hoạt và một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha có xu hướng rời xa đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Theo khảo sát được công bố ngày 5/10, chỉ 32% người Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành công việc tại Nhà Trắng, không thay đổi so với khảo sát hồi tháng 9, thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị. Đáng chú ý, trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha, chỉ 24% tán thành hiệu quả công việc của ông Trump, mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Cử tri gốc Tây Ban Nha từng góp phần quan trọng giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi ông nhận được gần một nửa số phiếu từ nhóm cử tri này, cao hơn đáng kể so với mức khoảng một phần ba trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho ông đã giảm trong những tháng gần đây, khi nhiều người Mỹ phải đối mặt với lạm phát cao, giá xăng dầu và dầu diesel tăng do tác động từ cuộc chiến với Iran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí trước khi lên trực thăng Marine One để tới Grand Island, bang Nebraska, tại khuôn viên phía Nam Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 5/10/2026. REUTERS

Cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ hiện đang dẫn trước đảng Cộng hòa trong nhóm cử tri đã đăng ký, với tỷ lệ 44% so với 37%, chỉ chưa đầy một tháng trước ngày bầu cử 3/11. Trong nhóm cử tri độc lập, đảng Dân chủ cũng dẫn trước với tỷ lệ 37% so với 21%, trong khi 28% cử tri độc lập vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho bên nào.

Khoảng cách giữa hai đảng còn rõ hơn trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha. Chỉ 26% cử tri gốc Tây Ban Nha đã đăng ký cho biết họ dự định bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử này, trong khi 52% nói sẽ ủng hộ đảng Dân chủ.

Khảo sát cũng cho thấy chi phí sinh hoạt là vấn đề hàng đầu ảnh hưởng đến lựa chọn của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Giá nhiên liệu, thực phẩm, nhà ở và chăm sóc y tế tiếp tục tạo sức ép lên các hộ gia đình, khiến kinh tế trở thành chủ đề trung tâm trong chiến dịch tranh cử của cả hai đảng.

Một dấu hiệu đáng chú ý khác là lợi thế của đảng Cộng hòa trong nhóm cử tri lớn tuổi đang thu hẹp. Trong nhóm cử tri từ 50 tuổi trở lên, đảng Cộng hòa chỉ dẫn trước đảng Dân chủ 2 điểm phần trăm, với tỷ lệ 44% so với 42%, trong khi hồi tháng 12 lợi thế này là 8 điểm. Đây là nhóm cử tri đặc biệt quan trọng trong bầu cử giữa kỳ, do người lớn tuổi thường đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao hơn.

Kết quả thăm dò đang làm gia tăng lo ngại trong nội bộ đảng Cộng hòa về triển vọng bầu cử Quốc hội. Nhiều nhà phân tích dự đoán đảng Dân chủ có cơ hội giành lại đa số tại Hạ viện, trong khi cuộc đua kiểm soát Thượng viện cũng ngày càng khó đoán.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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