Ông Võ Văn Minh: Nghị quyết phải đo lường được, tạo chuyển biến trong đời sống

Sáng 27/8, HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết: Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra khuôn khổ pháp lý mới, tạo điều kiện để Thành phố chủ động hơn trong tổ chức phát triển đô thị, huy động và sử dụng các nguồn lực.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Q.Đ)

Theo ông Võ Văn Minh, kỳ họp xem xét nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị.

Cùng với đó là nhiều nội dung về ngân sách, tài chính, quỹ đất thực hiện hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và kết nối các không gian phát triển.

Ngoài ra, kỳ họp xem xét các chính sách về đào tạo bác sĩ nội trú, cộng tác viên dân số, văn hóa - nghệ thuật, phát triển thanh niên, bảo vệ môi trường…

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: D.P)

Ông Võ Văn Minh yêu cầu đảm bảo mỗi nghị quyết được thông qua phải đúng thẩm quyền, chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và có thể kiểm tra, giám sát.

Theo ông, nghị quyết không chỉ dừng ở tính đúng đắn, mà phải thực hiện được, đo lường được và sớm tạo chuyển biến trong quản trị, đầu tư, cung ứng dịch vụ công và đời sống nhân dân.

"Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Thành phố vừa phải phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; vừa phải đưa nhanh các chủ trương, cơ chế, chính sách mới vào thực tiễn và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đòi hỏi cả hệ thống phải chú trọng hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và chịu trách nhiệm cao hơn trước kết quả công việc", ông Minh nhấn mạnh.