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Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thứ Hai, 09:43, 21/09/2026
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VOV.VN - Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Sáng 21/9, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 họp kỳ thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

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Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa XI (ảnh: D.P)

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê Tiền Giang; có trình độ Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

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Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh: D.P)

Ông Trương Minh Huy Vũ công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM từ tháng 12/2022 và từng giữ chức Phó Viện trưởng. Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM; Phó Trưởng ban Đối ngoại và Phát triển dự án; Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM.

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 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh: Việt Cường)

Như vậy, Thường trực UBND TP.HCM hiện nay gồm: Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và 7 Phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Lộc Hà (Phó Chủ tịch Thường trực), Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy, Nguyễn Công Vinh, Bùi Minh Thạnh và Trương Minh Huy Vũ.

Duy Phương - Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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