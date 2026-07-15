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Tuổi trẻ Cà Mau có nhiều công trình ý nghĩa

Thứ Tư, 21:21, 15/07/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn tỉnh Cà Mau triển khai hàng loạt công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng.

Chiều 15/7, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Giai đoàn đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 25 tỷ đồng.

Nổi bật, các cấp bộ Đoàn đã vận động, hỗ trợ triển khai 8 công trình cầu giao thông nông thôn và 8 căn nhà Nhân ái và nhà Đại đoàn kết; khánh thành 1 công trình “Thắp sáng đường quê - Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa thanh niên” với tổng giá trị 2,78 tỷ đồng.

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Nửa năm 2026, các cấp đoàn tỉnh Cà Mau có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Một trong những điểm sáng của công tác Đoàn là đổi mới hình thức giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi. Tại xã Trí Phải, mô hình "Dấu ấn Trí Phải - Hành trình Di sản Đỏ" được triển khai nhằm kết nối các di tích lịch sử với phát triển du lịch trải nghiệm cộng đồng. Điểm nhấn của hành trình là câu chuyện về Má Lê Thị Sảnh kính tặng Bác Hồ cây vú sữa miền Nam sau sự kiện tập kết ra Bắc năm 1955.

Không dừng lại ở việc tham quan di tích, mô hình còn ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm. Các điểm đến được giới thiệu thông qua fanpage, TikTok, video và mã QR giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận thông tin.

Điểm mới trong công tác Đoàn năm nay tại Cà Mau là mô hình Cụm thi đua cũng bước đầu phát huy hiệu quả khi tăng cường kết nối giữa các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

Tiêu biểu là Cụm thi đua số 1 do Đoàn xã Vĩnh Lợi làm cụm trưởng, đã duy trì cơ chế đóng góp nguồn lực hằng tháng, luân phiên tổ chức các hoạt động về an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường, thể dục thể thao, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

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Đại biểu cấp xã đóng góp ý kiến.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026, đã vận động được 300 suất học bổng, 300.000 chai nước suối, 5.000 áo mưa, 3.000 phần bánh ngọt cùng nhiều dụng cụ học tập với tổng giá trị trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Cà Mau đã vận động trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực như: Hỗ trợ nông dân tiêu thụ trên 20 tấn bí đỏ; vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn; công trình “Nâng bước em đến trường”; lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại đảo Hòn Chuối trị giá 650 triệu đồng; thực hiện các công trình cây xanh với tổng trị giá 140 triệu đồng;…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Phạm Tuấn Tài, đề nghị các đơn vị chủ động rà soát địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, di sản văn hóa và sản phẩm đặc trưng để xây dựng các hành trình trải nghiệm, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống và từng bước xây dựng mạng lưới sản phẩm du lịch cộng đồng mang dấu ấn của tuổi trẻ Cà Mau.

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Anh Phạm Tuấn Tài phát biểu tại Hội nghị.

Song song đó, anh Tài lưu ý, các cụm hoạt động chú trọng xây dựng "Kho tư liệu số". Các đơn vị cần tăng cường sản xuất, đổi mới hình thức truyền thông qua các sản phẩm video ngắn, clip giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để phát hành trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook.

Đối với hoạt động công tác Đoàn tại các cụm, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau đề nghị các đơn vị cần áp dụng cơ chế vận động và điều tiết nguồn lực theo hình thức luân phiên giữa các xã, các địa phương trong cụm. Đồng thời, tổ chức giao lưu, diễn đàn giữa các cụm để chia sẻ kinh nghiệm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và đồng đều trong toàn tỉnh.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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