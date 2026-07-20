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Cải chính

Cà Mau có tân Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Thứ Hai, 20:04, 20/07/2026
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VOV.VN - Ông Lý Công Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, được giao đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 20/7, Ban Thường trực tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau công bố quyết định công nhận ông Lý Công Bắc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 3/7.

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Ông Hồ Thanh Thủy trao quyết định cho ông Lý Công Bắc

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề nghị tân Phó chủ tịch cùng tập thể Ban Thường trực tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Nhận nhiệm vụ, ông Lý Công Bắc cho biết sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Lý Công Bắc từng kinh qua nhiều vị trí công tác. Trước khi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, ông là Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau. Trước đó, ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cũ).

 

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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