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Cà Mau thu nhận hơn 3.300 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn tỉnh

Chủ Nhật, 21:21, 19/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính từ ngày 18-20/7, phấn đấu thu hơn 3.300 mẫu, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 18-20/7, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn toàn tỉnh.

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Công an tỉnh Cà Mau sẽ ra quân lấy mẫu ADN từ ngày 18-20/7

Để tạo thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức thu nhận mẫu tại 3 điểm cố định gồm: Hội trường Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh); Hội trường Công an xã Cái Nước và Hội trường Công an phường Giá Rai. Đồng thời, ba Tổ công tác lưu động cũng được thành lập để đến tận nhà lấy mẫu cho các thân nhân tuổi cao, sức yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại.

Các hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác đối chiếu hồ sơ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng phấn đấu thu nhận hơn 3.300 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trong đợt này.

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Trong ngày đầu tiên đã thu nhận hơn 1000 mẫu ADN của các thân nhân

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã thu nhận gần 1.000 mẫu ADN. Kết quả bước đầu, thể hiện sự chủ động, quyết tâm của công an tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương.

Tại các điểm tiếp nhận, quy trình từ hướng dẫn kê khai thông tin, kiểm tra hồ sơ, thu nhận mẫu đến cập nhật dữ liệu được thực hiện thống nhất, khoa học và chính xác, giúp người dân hoàn thành thủ tục nhanh chóng. Nhiều địa phương còn bố trí phương tiện đưa đón thân nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc.

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Tổ lưu động đến tận nhà dân lấy mẫu

Đánh giá về hoạt động này, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, công tác thu nhận mẫu ADN tiếp tục nối dài đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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