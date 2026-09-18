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Phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân

Thứ Sáu, 17:25, 18/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân.

Theo đó, giữ nguyên đầu mối Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân). Tên phân hiệu: Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

phe duyet sap xep cac hoc vien, truong cong an nhan dan hinh anh 1
Ảnh minh họa

Sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân.

Sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân). Tên phân hiệu: Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, ban hành các Quyết định sắp xếp, tổ chức lại các Học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định tại Luật Giáo dục, bảo đảm các nhà trường sau sắp xếp, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng cho học viên đang theo học đảm bảo quyền lợi của học viên theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an; Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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