Phó Chủ tịch Quốc hội khảo sát thực địa dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Thứ Ba, 16:11, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 19/5, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách pháp luật kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2026 là năm bản lề để tạo nền tảng tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026-2030. Tính đến nay, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 8.306 tỷ đồng, đạt gần 48% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 25.150 tỷ đồng; doanh thu du lịch lũy kế đạt 17.048 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 13.130 doanh nghiệp, trong đó 54% hoạt động hiệu quả.

Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Lào Cai 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới quản lý kinh tế - tài chính ở chính quyền địa phương hai cấp, huy động nguồn lực hạ tầng và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại cuộc làm việc

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, địa phương luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của Lào Cai và nhấn mạnh vị trí chiến lược của tỉnh trong liên kết vùng Tây Bắc; đồng thời đề nghị thời gian tới, Lào Cai cần thực hiện quyết liệt 4 chuyển dịch tư duy gồm: chuyển từ quản lý sang kiến tạo cực tăng trưởng; từ tỉnh biên giới sang trung tâm kết nối kinh tế quốc tế; từ phát triển theo địa giới sang phát triển theo hành lang kinh tế; và từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào kết nối hạ tầng, kinh tế cửa khẩu hiện đại. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác khảo sát thực địa dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Cùng với đó, tỉnh cũng cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào công nghiệp chế biến sâu, du lịch chất lượng cao và chủ động khai thác các lĩnh vực công nghệ cao như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn...

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các công nhân tại dự án nhà ở xã hội nhân tháng công nhân.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa, thăm hỏi và tặng quà động viên lực lượng thi công tại ba dự án trọng điểm gồm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hai khu nhà ở xã hội tại bờ tả sông Hồng và đường B6 kéo dài.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: Quốc hội Nguyễn Hồng Diên Lào Cai đường sắt
Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%, xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, thu ngân sách vượt 41 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư.

Quảng Ngãi tập trung thực hiện tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều điểm sáng với công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực.

TP.HCM tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Chiều 8/5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu phân tích và tìm giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số.

VOV.VN - Chiều 8/5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu phân tích và tìm giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số.

