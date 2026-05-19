Phó Chủ tịch Quốc hội khảo sát thực địa dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2026 là năm bản lề để tạo nền tảng tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026-2030. Tính đến nay, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 8.306 tỷ đồng, đạt gần 48% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 25.150 tỷ đồng; doanh thu du lịch lũy kế đạt 17.048 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 13.130 doanh nghiệp, trong đó 54% hoạt động hiệu quả.

Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới quản lý kinh tế - tài chính ở chính quyền địa phương hai cấp, huy động nguồn lực hạ tầng và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại cuộc làm việc

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, địa phương luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của Lào Cai và nhấn mạnh vị trí chiến lược của tỉnh trong liên kết vùng Tây Bắc; đồng thời đề nghị thời gian tới, Lào Cai cần thực hiện quyết liệt 4 chuyển dịch tư duy gồm: chuyển từ quản lý sang kiến tạo cực tăng trưởng; từ tỉnh biên giới sang trung tâm kết nối kinh tế quốc tế; từ phát triển theo địa giới sang phát triển theo hành lang kinh tế; và từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào kết nối hạ tầng, kinh tế cửa khẩu hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác khảo sát thực địa dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Cùng với đó, tỉnh cũng cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung vào công nghiệp chế biến sâu, du lịch chất lượng cao và chủ động khai thác các lĩnh vực công nghệ cao như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn...

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các công nhân tại dự án nhà ở xã hội nhân tháng công nhân.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa, thăm hỏi và tặng quà động viên lực lượng thi công tại ba dự án trọng điểm gồm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hai khu nhà ở xã hội tại bờ tả sông Hồng và đường B6 kéo dài.