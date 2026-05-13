Quảng Ngãi tập trung thực hiện tăng trưởng 2 con số

Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, huy động tối đa các nguồn lực nhằm tạo chuyển biến rõ nét, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2026 tăng 12,22% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 4 tháng tăng 8,41%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì mức tăng cao như: giày da tăng gần 40%, cuộn cảm tăng hơn 36%, sắt thép tăng hơn 31%, quần áo may sẵn tăng gần 27%. Các lĩnh vực chế biến, chế tạo và sản xuất năng lượng tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Trương Quang Trọng (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ, đạt hơn 41% kế hoạch năm. Hoạt động logistics và dịch vụ cảng biển tại Khu kinh tế Dung Quất tăng trưởng mạnh, giúp doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng gần 38%.

Tuy nhiên, địa phương này vẫn còn nhiều khó khăn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đến hết tháng 4/2026, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân khoảng 817 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định trong thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy thực hiện các dự án động lực như nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, VSIP II và các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, tập trung thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà UBND tỉnh đã đề ra về kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị gắn với năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên địa bàn. Đặc biệt, là thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo, đề xuất; khắc phục tình trạng tham mưu chung chung, không rõ chính kiến, không đề xuất phương án cụ thể hoặc trình nội dung không bảo đảm thời gian theo quy chế làm việc”, ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.