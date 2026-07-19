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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tri ân người có công tại Đắk Lắk

Chủ Nhật, 14:14, 19/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng 500 suất quà cho người có công và gia đình chính sách tại Đắk Lắk, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Ngày 19/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng với người có công tác Đắk Lắk

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý thiêng liêng "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Thông tin tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với tinh thần tiếp thu, hoàn thiện để ký ban hành trước dịp 27/7 năm nay. Việc sửa đổi Pháp lệnh hướng tới bổ sung chính sách theo hướng quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công, mở rộng đối tượng được chăm sóc.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 200 suất quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại các xã Ea Wer, Buôn Đôn và Ea Nuôl; đồng thời gửi 300 phần quà để lãnh đạo tỉnh trao tới người có công và gia đình chính sách ở các địa phương khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ noi gương cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

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hó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tri ân người có công với cách mạng

"Đề nghị tỉnh Đắk Lắk chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách; kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm, chăm lo chu đáo. Đồng thời, tiếp tục huy động sự chung tay của toàn xã hội, lan tỏa phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', trở thành nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống cộng đồng”, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 97.000 người có công với cách mạng, trong đó hơn 2.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được phong tặng, truy tặng. Toàn tỉnh Đắk Lắk cũng có hơn 34.200 gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tỉnh bố trí hơn 21,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi, tặng quà người có công và các gia đình chính sách.

Hương Lý/VOV - Tây Nguyên
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