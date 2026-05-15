Cải chính

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhận thêm hai nhiệm vụ quan trọng

Thứ Sáu, 20:48, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM vừa kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất và Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tăng hiệu quả phối hợp xử lý công tác thu hồi đất, giải ngân đầu tư công và triển khai các dự án trên địa bàn.

UBND TP.HCM vừa ban hành các quyết định kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất TP.HCM và Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.

Theo quyết định, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất TP.HCM gồm 5 thành viên. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giữ chức Chủ tịch Hội đồng; bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Giám đốc Quỹ Phát triển đất TP.HCM, làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Hội đồng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024, Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025 của Chính phủ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất TP.HCM cùng các quy định pháp luật liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh (bìa phải) khi cùng Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra thực tế dự án cầu đường Nguyễn Khoái, tháng 3/2026

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Đồng thời, Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của Chủ tịch UBND TP.HCM về kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất TP.HCM hết hiệu lực kể từ thời điểm này.

Cùng ngày, UBND TP.HCM cũng ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM với 16 thành viên. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Trưởng ban; ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP; phối hợp giữa các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

TP.HCM kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án có thu hồi đất.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu sẽ tham gia Ban Chỉ đạo khi phát sinh vụ việc thu hồi đất trên địa bàn quản lý. Trưởng ban được quyết định thành lập, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho Tổ giúp việc khi cần thiết.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, thay thế các quyết định trước đây liên quan đến thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc có trách nhiệm báo cáo UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) để thực hiện tự giải thể.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

TP.HCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
VOV.VN - TP.HCM đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Thành phố yêu cầu hoàn tất các nhiệm vụ trong tháng 5/2026 nhằm bù tiến độ chậm và sớm triển khai thi công.

Đề xuất tăng quy mô hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu
VOV.VN - Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu được điều chỉnh quy mô hầm, cầu và đường dẫn nhằm tối ưu kỹ thuật. Trong đó, hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên gần 3,9km, riêng đoạn hầm dìm khoảng 3km.

TP.HCM triển khai “ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đi metro
VOV.VN - TP.HCM sẽ triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” nhằm hỗ trợ kinh phí cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 bằng nguồn xã hội hóa; đồng thời yêu cầu hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

