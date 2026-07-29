Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Chiều 29/7, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Văn phòng Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến trao quyết định cho Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ Nguyễn Bình Khánh (Ảnh: Đàm Thanh)

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, sĩ quan Công an nhân dân được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng từ ngày 29/7/2026.

Trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Bình Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận, đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và những đóng góp của Đại tá Nguyễn Bình Khánh trong thời gian công tác tại Công an thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị đồng chí Nguyễn Bình Khánh trên cương vị mới sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Bình Khánh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân, không ngừng học hỏi, nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, công tâm, khách quan trong công việc. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, góp phần cùng tập thể Văn phòng Thành ủy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Hải Phòng.