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Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Thứ Hai, 20:12, 21/09/2026
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VOV.VN - Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố.

Buổi lễ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; đồng thời biệt phái có thời hạn đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, kể từ ngày 22/9/2026.

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Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố; đồng thời được biệt phái tới công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.

Trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng - đề nghị Thượng tá Nguyễn Văn Đức trên cương vị công tác mới tiếp tục rèn luyện, phát huy kinh nghiệm, sở trường, thực hiện nghiêm nhiệm vụ của sĩ quan Công an nhân dân biệt phái và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Cũng trong ngày 21/9, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Nội chính Thành ủy.

Theo quyết định số 585 ngày 21/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định tiếp nhận Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Công an thành phố, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái tới công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy từ ngày 22/9/2026.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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