Phó giám đốc sở bị miễn nhiệm, được điều chuyển xuống nhân viên

Bắt một giám đốc liên quan sai phạm của một số cán bộ huyện Chợ Mới, An Giang

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Trương Minh Thiền (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Nam Thịnh Tiến) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”