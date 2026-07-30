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Tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông lâm thủy sản

Thứ Năm, 21:50, 30/07/2026
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VOV.VN - Chiều 30/7, tại TP.HCM, nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã được các hiệp hội ngành hàng đưa ra tại hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kinh tế thế giới còn nhiều biến động, nhưng xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng qua tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp. Tính đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 42,6 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 57,6 % kế hoạch đề ra của năm 2026.  

Ngành nông nghiệp phấn đấu năm nay đạt mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ USD nhưng đang gặp không ít khó khăn, thị trường nhiều biến động, chi phí logistics gia tăng...

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Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tại hội nghị, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo động lực cho ngành phát triển, góp phần đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026.

Ông Nam cho biết, nhiều chính sách quản lý nhập khẩu của Philippines đang gây khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam, dù nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này vẫn ở mức cao. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động làm việc với phía Philippines. Đồng thời thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa hiệp hội lương thực hai nước nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, hướng tới mối quan hệ hợp tác lâu dài thay vì xử lý từng vụ việc riêng lẻ.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kiến nghị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu sang các nước châu Phi và những thị trường tiềm năng khác để giảm rủi ro do phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

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Đại biểu tham dự hội nghị

Doanh nghiệp cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng để doanh nghiệp và người dân thuận lợi tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, thu mua và dự trữ lúa gạo.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đề xuất Chính phủ có giải pháp tăng hỗ trợ tín dụng lưu động, cơ cấu nợ, kho lạnh, bảo quản; ưu tiên đối với các ngành hàng dễ hư hỏng và phụ thuộc vận tải đường dài, trong bối cảnh xung đột khu vực Trung Đông và rủi ro vận chuyển quốc tế gia tăng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các ngành hàng có nguy cơ suy giảm giá trị xuất khẩu. Đối với một số mặt hàng có dấu hiệu giảm giá trị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành liên quan và địa phương, triển khai ngay các giải pháp giữ thị trường, cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, tăng tỷ trọng chế biến, mở rộng thị trường thay thế, hỗ trợ xử lý vướng mắc về logistics, tín dụng và thông quan.

Lệ Hằng-CTV Trúc Mai/VOV-TP.HCM
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