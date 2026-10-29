English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Thứ Năm, 18:17, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên chạm mốc lịch sử 1.000 tỷ USD. Kết quả này khẳng định đà tăng trưởng thương mại, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo số liệu Cục Hải quan vừa công bố, đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc lịch sử 1.000 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 105,56 tỷ USD, tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 138,72 tỷ USD, tương đương 37,6%. Dự kiến cả năm 2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa tăng trên 25%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra.

Từ khi gia nhập WTO, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục thiết lập những cột mốc mới. Tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 100 tỷ USD năm 2007, 200 tỷ USD năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, 500 tỷ USD năm 2019, 600 tỷ USD năm 2021, 700 tỷ USD năm 2022, 900 tỷ USD năm 2025 và chính thức chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026.

xuat nhap khau viet nam lan dau cham moc 1.000 ty usd hinh anh 1
Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Trong giai đoạn 2016-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 6.120 tỷ USD, bình quân 612 tỷ USD mỗi năm. Nếu năm 2016, con số này đạt 351,38 tỷ USD thì đến năm 2025 đã tăng lên 929,92 tỷ USD, gấp 2,65 lần, tương ứng tăng 578,54 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu bình quân trong giai đoạn này đạt 11%/năm.

Hiện Việt Nam đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu và thứ 20 thế giới về nhập khẩu. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai, chỉ sau Singapore. Kết quả này tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mở rộng thị trường, tạo động lực cho xuất nhập khẩu

Những nỗ lực thiết lập quan hệ đối tác với các quốc gia, trong đó có các đối tác chiến lược toàn diện, cùng việc đàm phán, tham gia và ký kết các thỏa thuận, hiệp định thương mại đã tạo cú hích lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Qua đó, thị trường và mặt hàng xuất khẩu ngày càng được đa dạng hóa, đặc biệt đối với nông sản, thủy sản và những mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh.

Tính đến ngày 29/10, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD.

Cùng với mở rộng thị trường, các bộ, ngành và địa phương đã quyết liệt rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách, cắt giảm thủ tục và chi phí hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính chỉ đạo cải cách toàn diện, từ tinh gọn bộ máy, hoàn thiện cơ chế, chính sách đến đẩy mạnh quản lý rủi ro và số hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng thực hiện “mọi lúc – mọi nơi – mọi phương tiện”. Việc triển khai đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch trong thương mại.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ và xâm phạm sở hữu trí tuệ cũng được tăng cường, góp phần bảo vệ doanh nghiệp chân chính và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp FDI đóng góp 77,5% tổng kim ngạch

Tính từ đầu năm đến hết ngày 29/10, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp ấn tượng với trị giá xuất nhập khẩu 778 tỷ USD, chiếm 77,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%.

Xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4% và Mexico tăng 42,5%. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Xét theo nhóm hàng, ba nhóm có trị giá xuất khẩu, nhập khẩu cao nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của ba nhóm hàng này đạt 532 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục biến động, ngành Hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, giữ vai trò then chốt ở tuyến đầu hội nhập. Trọng tâm là tạo thuận lợi cho thương mại, bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững chủ quyền quốc gia và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình mở rộng thị trường quốc tế.

Cẩm Tú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Cơ hội nâng cao năng lực sản xuất
Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Cơ hội nâng cao năng lực sản xuất

VOV.VN - Cần biến những cơ hội từ xuất nhập khẩu thành lợi thế cho doanh nghiệp trong nước, với các giải pháp mang tính dài hạn, thực sự nâng cao năng lực sản xuất và tận dụng được tiềm lực của nền kinh tế.

Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Cơ hội nâng cao năng lực sản xuất

Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Cơ hội nâng cao năng lực sản xuất

VOV.VN - Cần biến những cơ hội từ xuất nhập khẩu thành lợi thế cho doanh nghiệp trong nước, với các giải pháp mang tính dài hạn, thực sự nâng cao năng lực sản xuất và tận dụng được tiềm lực của nền kinh tế.

74 doanh nghiệp được “luồng xanh” hải quan, chiếm hơn 30% kim ngạch xuất nhập khẩu
74 doanh nghiệp được “luồng xanh” hải quan, chiếm hơn 30% kim ngạch xuất nhập khẩu

VOV.VN - Sau 15 năm triển khai, Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã có 74 doanh nghiệp, nhưng nhóm này đóng góp hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Cục Hải quan vừa trao quyết định công nhận mới và gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp.

74 doanh nghiệp được “luồng xanh” hải quan, chiếm hơn 30% kim ngạch xuất nhập khẩu

74 doanh nghiệp được “luồng xanh” hải quan, chiếm hơn 30% kim ngạch xuất nhập khẩu

VOV.VN - Sau 15 năm triển khai, Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã có 74 doanh nghiệp, nhưng nhóm này đóng góp hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Cục Hải quan vừa trao quyết định công nhận mới và gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp.

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD
8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD

VOV.VN - Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của tám tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD.

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD

VOV.VN - Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của tám tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu 6 tháng đạt gần 550 tỷ USD, Việt Nam nhập siêu 16,65 tỷ USD
Xuất nhập khẩu 6 tháng đạt gần 550 tỷ USD, Việt Nam nhập siêu 16,65 tỷ USD

VOV.VN - Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 549,69 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu nhờ nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất gia tăng, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 16,65 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu 6 tháng đạt gần 550 tỷ USD, Việt Nam nhập siêu 16,65 tỷ USD

Xuất nhập khẩu 6 tháng đạt gần 550 tỷ USD, Việt Nam nhập siêu 16,65 tỷ USD

VOV.VN - Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 549,69 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu nhờ nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất gia tăng, cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 16,65 tỷ USD.

Hải quan hướng dẫn điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất
Hải quan hướng dẫn điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

VOV.VN - Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 18623, hướng dẫn cụ thể về thủ tục nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu, phụ trợ sản xuất. 

Hải quan hướng dẫn điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Hải quan hướng dẫn điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

VOV.VN - Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 18623, hướng dẫn cụ thể về thủ tục nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu, phụ trợ sản xuất. 

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp