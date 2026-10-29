Theo số liệu Cục Hải quan vừa công bố, đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc lịch sử 1.000 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 105,56 tỷ USD, tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 138,72 tỷ USD, tương đương 37,6%. Dự kiến cả năm 2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa tăng trên 25%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra.

Từ khi gia nhập WTO, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục thiết lập những cột mốc mới. Tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 100 tỷ USD năm 2007, 200 tỷ USD năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, 500 tỷ USD năm 2019, 600 tỷ USD năm 2021, 700 tỷ USD năm 2022, 900 tỷ USD năm 2025 và chính thức chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026.

Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Trong giai đoạn 2016-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 6.120 tỷ USD, bình quân 612 tỷ USD mỗi năm. Nếu năm 2016, con số này đạt 351,38 tỷ USD thì đến năm 2025 đã tăng lên 929,92 tỷ USD, gấp 2,65 lần, tương ứng tăng 578,54 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu bình quân trong giai đoạn này đạt 11%/năm.

Hiện Việt Nam đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu và thứ 20 thế giới về nhập khẩu. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai, chỉ sau Singapore. Kết quả này tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mở rộng thị trường, tạo động lực cho xuất nhập khẩu

Những nỗ lực thiết lập quan hệ đối tác với các quốc gia, trong đó có các đối tác chiến lược toàn diện, cùng việc đàm phán, tham gia và ký kết các thỏa thuận, hiệp định thương mại đã tạo cú hích lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Qua đó, thị trường và mặt hàng xuất khẩu ngày càng được đa dạng hóa, đặc biệt đối với nông sản, thủy sản và những mặt hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh.

Tính đến ngày 29/10, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu 9 tháng lập mốc 888 tỷ USD, cán cân thương mại đảo chiều VOV.VN - Theo Cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 đạt gần 888 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại đảo chiều từ xuất siêu sang nhập siêu 19,42 tỷ USD, trong khi riêng tháng 9 ghi nhận xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Cùng với mở rộng thị trường, các bộ, ngành và địa phương đã quyết liệt rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách, cắt giảm thủ tục và chi phí hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính chỉ đạo cải cách toàn diện, từ tinh gọn bộ máy, hoàn thiện cơ chế, chính sách đến đẩy mạnh quản lý rủi ro và số hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng thực hiện “mọi lúc – mọi nơi – mọi phương tiện”. Việc triển khai đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch trong thương mại.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ và xâm phạm sở hữu trí tuệ cũng được tăng cường, góp phần bảo vệ doanh nghiệp chân chính và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp FDI đóng góp 77,5% tổng kim ngạch

Tính từ đầu năm đến hết ngày 29/10, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp ấn tượng với trị giá xuất nhập khẩu 778 tỷ USD, chiếm 77,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%.

Xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4% và Mexico tăng 42,5%. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Xét theo nhóm hàng, ba nhóm có trị giá xuất khẩu, nhập khẩu cao nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của ba nhóm hàng này đạt 532 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục biến động, ngành Hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, giữ vai trò then chốt ở tuyến đầu hội nhập. Trọng tâm là tạo thuận lợi cho thương mại, bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững chủ quyền quốc gia và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình mở rộng thị trường quốc tế.