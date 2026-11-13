Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thực chất cho dân

Ngày 13/11, tại Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam số - Kết nối tương lai”, do Cục Cảnh sát Quản lý về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì các kết quả đạt được thành nhiệm vụ thường xuyên, lấy lợi ích thiết thực và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026

Tại buổi lễ, Bộ Công an vinh danh 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số và 8 tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số. Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Công an cũng công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức tổ chức đấu giá tài sản, mở rộng cơ hội tiếp cận và tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam.

Đáng chú ý, 34 địa phương đã triển khai các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, khuyến khích người dân cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin cho cơ quan Nhà nước; 634 thủ tục hành chính được kết nối, liên thông dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ trên môi trường điện tử.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương hệ thống đấu giá trực tuyến

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ rõ, mức độ sử dụng dịch vụ số giữa các nhóm dân cư, địa bàn còn chưa đồng đều; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mới đạt gần 60%; tình trạng lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần tiếp tục phổ cập kỹ năng số, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số của người dân.

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, phát huy hiệu quả nền tảng bình dân học vụ số, hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số, bố trí cán bộ trực tiếp tại các trung tâm phục vụ hành chính công để hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo phương châm cầm tay chỉ việc, bảo đảm tính bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số; khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động, tự giác tham gia môi trường số, qua đó trực tiếp thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại”, Phó Thủ tướng yêu cầu.