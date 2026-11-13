English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thực chất cho dân

Thứ Sáu, 16:23, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu lấy lợi ích thiết thực và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận và thụ hưởng thành quả.

Ngày 13/11, tại Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam số - Kết nối tương lai”, do Cục Cảnh sát Quản lý về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì các kết quả đạt được thành nhiệm vụ thường xuyên, lấy lợi ích thiết thực và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số.

pho thu tuong ho quoc dung chuyen doi so phai mang lai loi ich thuc chat cho dan hinh anh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026

Tại buổi lễ, Bộ Công an vinh danh 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số và 8 tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số. Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Công an cũng công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức tổ chức đấu giá tài sản, mở rộng cơ hội tiếp cận và tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam.

Đáng chú ý, 34 địa phương đã triển khai các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, khuyến khích người dân cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin cho cơ quan Nhà nước; 634 thủ tục hành chính được kết nối, liên thông dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ trên môi trường điện tử.

pho thu tuong ho quoc dung chuyen doi so phai mang lai loi ich thuc chat cho dan hinh anh 2
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương hệ thống đấu giá trực tuyến

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ rõ, mức độ sử dụng dịch vụ số giữa các nhóm dân cư, địa bàn còn chưa đồng đều; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mới đạt gần 60%; tình trạng lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần tiếp tục phổ cập kỹ năng số, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số của người dân.

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, phát huy hiệu quả nền tảng bình dân học vụ số, hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số, bố trí cán bộ trực tiếp tại các trung tâm phục vụ hành chính công để hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo phương châm cầm tay chỉ việc, bảo đảm tính bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số; khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động, tự giác tham gia môi trường số, qua đó trực tiếp thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đỗ Minh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson

VOV.VN - Chiều 9/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Per Narvinger, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển), trao đổi về định hướng thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ, bảo đảm an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson

VOV.VN - Chiều 9/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Per Narvinger, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển), trao đổi về định hướng thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ, bảo đảm an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuyển tư duy quản lý sang coi chất thải là tài nguyên
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuyển tư duy quản lý sang coi chất thải là tài nguyên

VOV.VN - Tại phiên thảo luận của Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm rõ nhiều nhóm vấn đề lớn trong hai dự án luật môi trường và biển. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất phương thức quản lý, Chính phủ xác định định hướng cốt lõi là chuyển mạnh tư duy sang coi chất thải là tài nguyên phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuyển tư duy quản lý sang coi chất thải là tài nguyên

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuyển tư duy quản lý sang coi chất thải là tài nguyên

VOV.VN - Tại phiên thảo luận của Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm rõ nhiều nhóm vấn đề lớn trong hai dự án luật môi trường và biển. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất phương thức quản lý, Chính phủ xác định định hướng cốt lõi là chuyển mạnh tư duy sang coi chất thải là tài nguyên phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Viện lúa ĐBSCL
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Viện lúa ĐBSCL

VOV.VN - Ngày 1/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Viện lúa ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Viện lúa ĐBSCL

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Viện lúa ĐBSCL

VOV.VN - Ngày 1/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Viện lúa ĐBSCL.

Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ đúng cam kết hoàn thành đường Hồ Chí Minh
Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ đúng cam kết hoàn thành đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ bảo đảm hoàn thành các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh trong quý I/2027, thông tuyến an toàn trước ngày 30/4/2027; đồng thời khẩn trương xử lý bất cập tại trạm BOT km1747, triển khai chính sách miễn, giảm phí cho người dân theo đúng quy định.

Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ đúng cam kết hoàn thành đường Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ đúng cam kết hoàn thành đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ bảo đảm hoàn thành các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh trong quý I/2027, thông tuyến an toàn trước ngày 30/4/2027; đồng thời khẩn trương xử lý bất cập tại trạm BOT km1747, triển khai chính sách miễn, giảm phí cho người dân theo đúng quy định.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội