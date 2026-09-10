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Phó Thủ tướng: Học thật, thi thật là danh dự và trách nhiệm của người học

Thứ Năm, 18:47, 10/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay tại Trụ sở Chính phủ chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống gian lận trong thi cử, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, học thật, thi thật, kết quả thật là danh dự và trách nhiệm của người học.

Đồng thời Phó Thủ tướng đề nghị, xử lý nghiêm hành vi tiếp tay, tổ chức hoặc bao che cho gian lận thi cử. 

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào đạo, hiện nay, có một số vi phạm, nguy cơ gian lận trong kỳ thi như: Công tác coi thi, giám sát ở một số nơi còn lỏng lẻo; Chấm thi tự luận còn có sự khác biệt giữa các giám khảo; Sử dụng công nghệ cao để gian lận; Điểm học bạ chưa được thực chất; Công tác kiểm tra, giám sát tại một số nơi chưa phát huy đầy đủ vai trò phòng ngừa và phát hiện vi phạm. Những vụ việc xảy ra trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy cần tăng cường trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức thi.

pho thu tuong hoc that, thi that la danh du va trach nhiem cua nguoi hoc hinh anh 1
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết: "Trong tháng 9, muộn nhất là tháng 10, Bộ sẽ công bố quy chế thi tốt nghiệp sửa đổi, thực hiện ngay từ kỳ thi tháng 6/2027 là tất cả các phòng thi là lắp camera. Thứ hai, nâng cao nhận thức chính trị pháp luật cho cán bộ của toàn ngành, không phải chỉ công tác coi thi này mà những vấn đề khác. Rồi Bộ cũng giao cho các sở giáo dục chủ trương là trộn phòng thi, không để một trường ở một điểm thi. Và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu tối đa của con người, cũng như xử lý nghiêm đối với những vi phạm".

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ, ngành, Sở giáo dục các tỉnh, thành phố, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cũng đã nêu nhiều giải pháp để phòng, chống gian lận thi cử. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho rằng: "Dù trong tình huống nào thì nhận thức con người vẫn là quyết định nhất. Cho nên như Hà Nội chúng tôi xác định đầu tiên là nâng cao trách nhiệm, đồng thời là cảnh tỉnh các thầy các cô, các giám thị trong quá trình trông thi. Thế còn nếu chúng ta thiết lập được hệ thống camera trong từng phòng rồi là có đường truyền hữu tuyến về các máy chủ ở tại từng điểm thi…, nếu có hướng dẫn sớm thì cũng là một cách để địa phương có thể chuẩn bị".

pho thu tuong hoc that, thi that la danh du va trach nhiem cua nguoi hoc hinh anh 2
Toàn cảnh cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị, ngay từ đầu năm học và trước các kỳ thi, các kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ quy định, hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm để học sinh, sinh viên nhận thức rõ học thật, thi thật, kết quả thật là danh dự và trách nhiệm của người học. Đồng thời hoàn thiện thể chế, siết chặt trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Giao Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi bổ sung, nhận diện một cách đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng AI, thiết bị công nghệ cao và trong đó là xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cố tình vi phạm. Trường hợp cán bộ giáo viên mà tiếp tay, tổ chức hoặc bao che cho gian lận thì phải xem xét, xử lý ở mức nghiêm khắc, kể cả đình chỉ công tác, buộc thôi việc và xử lý theo quy định pháp luật".

pho thu tuong hoc that, thi that la danh du va trach nhiem cua nguoi hoc hinh anh 3
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng lộ trình, chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, đảm bảo hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư, phấn đấu hoàn thành trong năm nay; Giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan rà soát đầy đủ các chế tài hiện hành, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung pháp luật, kể cả pháp luật hình sự nếu thực tiễn cho thấy là cần thiết, nhất là đối với hành vi tổ chức gian lận trong các kỳ thi quan trọng, kỳ thi quốc gia để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Hà Thảo/VOV1
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