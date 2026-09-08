English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ TNGT tại Đồng Nai

Thứ Ba, 18:44, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 63/CĐ-TTg ngày 8/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Nội dung công điện nêu rõ: Theo thông tin báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, vào lúc 8h20 phút ngày 8/9/2026 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1962+970 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai do xe ô tô mang biển kiểm soát 29H-890.95 va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 60F2-415.86, hậu quả làm chết 3 người và bị thương 1 người. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thứ 2 trên địa bàn thành phố Đồng Nai chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình nạn nhân tử vong; chỉ đạo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu:

pho thu tuong yeu cau khan truong khac phuc hau qua vu tngt tai Dong nai hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Đồng Nai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn;

Nghiêm túc kiểm điểm tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2026 liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố làm chết 07 người và bị thương nhiều người; Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; trên cơ sở đó kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Đồng Nai và Công an các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải (nếu có) trong vụ tai nạn nêu trên; Tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện xe mô tô; kiên quyết không để tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp tương tự như vụ tai nạn nêu trên.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Đồng Nai
Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Đồng Nai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Đồng Nai

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Đồng Nai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Tai nạn liên tiếp giữa 3 xe tải, quốc lộ 14 qua Đồng Nai ùn tắc gần 5km
Tai nạn liên tiếp giữa 3 xe tải, quốc lộ 14 qua Đồng Nai ùn tắc gần 5km

VOV.VN - Ngày 16/5, trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng (Bình Phước cũ), TP. Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông liên tiếp giữa 3 xe tải khiến 1 người bị thương nặng, giao thông ùn tắc kéo dài gần 5km.

Tai nạn liên tiếp giữa 3 xe tải, quốc lộ 14 qua Đồng Nai ùn tắc gần 5km

Tai nạn liên tiếp giữa 3 xe tải, quốc lộ 14 qua Đồng Nai ùn tắc gần 5km

VOV.VN - Ngày 16/5, trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng (Bình Phước cũ), TP. Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông liên tiếp giữa 3 xe tải khiến 1 người bị thương nặng, giao thông ùn tắc kéo dài gần 5km.

Sự thật sau vụ tai nạn điện trong phòng trọ ở Đồng Nai
Sự thật sau vụ tai nạn điện trong phòng trọ ở Đồng Nai

VOV.VN - Lê Văn Thương (SN 1973, quê Cà Mau) đã nhẫn tâm dùng dây điện sát hại vợ trong lúc đang ngủ tại nhà trọ ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước), sau đó dàn dựng hiện trường giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Sự thật sau vụ tai nạn điện trong phòng trọ ở Đồng Nai

Sự thật sau vụ tai nạn điện trong phòng trọ ở Đồng Nai

VOV.VN - Lê Văn Thương (SN 1973, quê Cà Mau) đã nhẫn tâm dùng dây điện sát hại vợ trong lúc đang ngủ tại nhà trọ ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước), sau đó dàn dựng hiện trường giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục