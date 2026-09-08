Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Điện Biên ưu tiên nguồn lực cho dự án trọng điểm

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 463/TB-VPCP ngày 8/9/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; trong đó yêu cầu tỉnh cần giữ vững và phát huy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.742,842 tỷ đồng, bằng 58,74% kế hoạch

Thông báo kết luận nêu rõ, 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh Điện Biên ước tăng 12,02%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,66%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20,77%; du lịch đạt doanh thu 2.052 tỷ đồng; đón trên 1,1 triệu lượt khách, tăng 19,8%.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 1.440,711 tỷ đồng, đạt 94,47% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.742,842 tỷ đồng, bằng 58,74% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, đã khánh thành và đưa vào sử dụng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tập trung xử lý, giải quyết trong thời gian tới. Môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính có mặt chậm được cải thiện; chỉ số cải cách hành chính còn thấp; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong một số lĩnh vực quan trọng chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, bão lũ.

Thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV theo từng ngành, lĩnh vực

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thông báo nêu rõ: Chính phủ luôn đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tỉnh Điện Biên hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đề nghị Tỉnh Biện Biên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Thông báo số 12-TB/VPTW ngày 4/2/2026 và Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 27/7/2026, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã giao 10 nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể cho Tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh Biện Biên thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV theo từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với chỉ tiêu còn chậm để có giải pháp tháo gỡ cụ thể theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Giữ vững và phát huy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch, sẽ xem xét điều chuyển nguồn vốn đầu tư công từ những địa phương giải ngân chậm hoặc hiệu quả đầu tư thấp để bổ sung cho tỉnh nếu các dự án của Điện Biên bảo đảm hiệu quả cao và tiến độ giải ngân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026; ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng, trọng điểm; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án ODA đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án đã được phê duyệt khoản vay.

Chủ động phòng, chống, ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ

Tỉnh Điện Biên cần chủ động phòng, chống, ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra các công trình hồ chứa nước, đập thủy điện, hệ thống thoát nước đô thị và các công trình cấp nước sinh hoạt, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng đô thị để có phương án xử lý kịp thời.

Đồng thời, triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2026; bảo đảm các em học sinh có đủ điều kiện thiết yếu để học tập và sinh hoạt.

Bên cạnh đó, khẩn trương bảo tồn, phát huy giá trị di tích Chiến trường Điện Biên Phủ và văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch và kết hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026 - 2030, lấy y tế cơ sở làm nền tảng.

Hoàn thiện cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp theo đúng tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kết luận 226-KL/TW ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Ban Bí thư.