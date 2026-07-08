Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Đổi mới toàn diện giáo dục, chuẩn bị cho năm học mới

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 6 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ đã cụ thể hóa nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có hoàn thiện thể chế; giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; rà soát tiêu chuẩn giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới; sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; phát triển kỹ năng nghề chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030 với định hướng hình thành 3-5 trường đại học tinh hoa, 25-30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo Hoàng Minh Sơn cho biết: “Cuối tháng 8, Bộ sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm để thực hiện Nghị quyết 71 và tổng kết 1 năm học, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Hội nghị sơ kết này sẽ đầy đủ để khi đó đề xuất với Chính phủ để cập nhật chương trình hành động, rà soát kỹ, đánh giá tác động sau 1 năm. Đưa vào những sửa đổi, bổ sung chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71, cũng như những chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương sau này, làm sao đẩy nhanh và tạo đột phá mạnh mẽ hơn cho phát triển giáo dục đào tạo”.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các địa phương cần chủ động đồng hành, quan tâm đầu tư cho giáo dục thông qua những đề xuất cụ thể, khả thi của ngành.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các địa phương xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành giáo dục, công an và y tế nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế học đường, tư vấn tâm lý và phát triển thể thao học đường. Các địa phương cần triển khai ngay trong năm học 2026-2027, coi đây là điểm nhấn của năm học mới; đồng thời xây dựng quy chế mẫu, phân công rõ trách nhiệm từng ngành trong quá trình thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại cuộc họp

Đối với việc quản lý học sinh trên môi trường số, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành quy định, bảo đảm hạn chế những tác động tiêu cực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương pháp học tập.

Liên quan đến đổi mới thi cử, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu khả năng triển khai ngay trong năm học 2026-2027 việc đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp trung học cơ sở và phương án tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, bảo đảm công bằng, minh bạch, nhất là tại các khu đô thị và địa bàn đông dân cư.

Về chương trình giáo dục, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, tinh giản nội dung môn học theo hướng thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; đồng thời đổi mới phương pháp giáo dục lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống, văn hóa học đường, kỹ năng ứng xử và ý thức pháp luật.

Nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bệnh thành tích, Phó Thủ tướng đề nghị coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới: “Bệnh thành tích này không phải là khuyết điểm của các thầy cô giáo, mà là khuyết điểm do chúng ta đặt ra rất nhiều yêu cầu buộc các thầy cô giáo, các trường cũng phải tìm cách này cách khác để làm sao đạt được. Ví dụ, muốn là giáo viên dạy giỏi để tạo ra thương hiệu cho mình thì phải làm rất nhiều cách. Chúng ta phải có cơ chế để khắc phục. Cho nên, tôi đề nghị rà soát lại cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, vấn đề tuyển sinh, vấn đề thi đua khen thưởng. Từ đó, có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực, không để lặp lại những vụ đáng tiếc như vừa rồi”.

Đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về chiến lược đào tạo nhân lực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, nhất là các ngành mũi nhọn; đồng thời xây dựng chương trình lựa chọn học sinh, sinh viên xuất sắc đào tạo tại các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới, gắn với cơ chế sử dụng, đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau đào tạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, giao hoặc cho thuê đất với giá ưu đãi cho các nhà đầu tư giáo dục; nghiên cứu chính sách sách giáo khoa miễn phí; tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để đưa vào chương trình hành động của ngành.

Về các nhiệm vụ trước mắt, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo tiến độ xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới trước ngày 10/7; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 105 theo phương châm “6 rõ”, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ thời gian và rõ nguồn lực; đồng thời trình Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 trước ngày 15/7.