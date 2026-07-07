Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/7/2026.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, chiều 2/7, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành (54/54 phiếu), ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV VOV.VN - Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.