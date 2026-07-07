Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 7/7 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/7/2026.
Trước đó, chiều 2/7, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành (54/54 phiếu), ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.