Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Huế về tăng trưởng kinh tế

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của địa phương ước tăng hơn 8,3% so với cùng kỳ, đạt quy mô gần 41.000 tỷ đồng. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng hơn 8,4%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng và chiếm hơn 52% cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 30% kế hoạch, tương đương 1.900 tỷ đồng. Một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, thành phố Huế xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát triển công nghiệp và các dự án tạo năng lực sản xuất mới; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; nâng cao giá trị ngành du lịch; tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, nhà ở xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính và gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng chỉ tiêu tăng trưởng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Huế kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong đầu tư hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và phát triển các động lực tăng trưởng mới.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia góp ý tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả tích cực mà thành phố Huế đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế, sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch, cải thiện môi trường đầu tư và việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham gia góp ý để Huế phát triển tốt hơn trong thời gian tới

Phó Thủ tướng cho rằng, tốc độ tăng trưởng của địa phương vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ, du lịch, trong khi công nghiệp chưa tạo được động lực bền vững. Tiến độ giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng và triển khai một số dự án trọng điểm vẫn còn chậm.

Toàn cảnh làm buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với lãnh đạo thành phố Huế

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Huế kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026; cụ thể hóa các chỉ tiêu đến từng ngành, địa phương; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm; phát huy hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa, du lịch, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài để tạo động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kết luận tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu: "Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải được xác định là động lực chính về công nghiệp, cảng biển, logistics và thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế vùng. Trước mắt, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các bến số 6, 7, 8 của cảng Chân Mây; hoàn thiện thể chế, xây dựng trung tâm logistics, khu phi thuế quan; đầu tư hạ tầng kết nối trục Đông - Tây, Quốc lộ 49F, cửa khẩu Hồng Vân gắn với Lào và trục Bắc - Nam để tạo nguồn hàng. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án trong khu công nghiệp".