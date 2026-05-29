  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Thứ Sáu, 12:18, 29/05/2026
VOV.VN - Sáng nay (29/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Tại chùa Bảo Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản an lành đến chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đồng bào phật tử cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang

Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tham gia xóa đói giảm nghèo, cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm Hòa thượng Thích Khế Chơn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian qua, đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Những kết quả đó có sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và rất cần sự đồng hành, chung sức của toàn dân, trong đó có tăng ni, phật tử cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa.

Tại đây, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử địa phương nhân mùa Phật đản năm nay.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trong việc vận động tăng ni, phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động thiện nguyện và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

"Trải qua hàng ngàn năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã hòa quyện sâu sắc vào dòng chảy lịch sử, văn hóa nước nhà. Trong đó, Huế được mệnh danh là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước. Phật giáo xứ Huế không chỉ lưu giữ những giá trị di sản vật thể và phi vật thể vô giá, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, hộ quốc an dân qua nhiều thế hệ. Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cùng toàn thể tăng ni, phật tử địa phương trong thời gian qua", Phó Thủ tướng nói.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng tại Tổ đình Tường Vân ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chay Festival Huế 2026

VOV.VN - Chiều tối 28/5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Đại lễ Phật đản tại Huế hướng về cộng đồng, giúp đỡ người nghèo
Huế thống nhất chủ trương đăng cai Giải thưởng Cánh Diều 2026
Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026: Vũ điệu đa sắc màu văn hóa bên dòng sông Hương
