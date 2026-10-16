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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Citigroup

Thứ Sáu, 17:26, 16/10/2026
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VOV.VN - Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Ernesto Torres Cantú, Tổng Giám đốc điều hành Citigroup.

 

Tại buổi tiếp, cho biết về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ đặt quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

9 tháng qua, nền kinh tế đang ghi nhận những tín hiệu rất tích cực, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, Trong đó, vốn FDI thực hiện đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin vững chắc của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao việc Citibank luôn duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả và chấp hành tốt các quy định pháp luật của Việt Nam, thể hiện tinh thần hợp tác và chủ động trong công tác quản trị rủi ro.

Phó Thủ tướng cảm ơn Citibank đã luôn đồng hành, cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại về ngân hàng doanh nghiệp, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền; đồng thời tích cực triển khai các chương trình vì cộng đồng, tập trung vào giáo dục và phát triển kỹ năng, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội Việt Nam.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Ernesto Torres Cantú, Tổng Giám đốc điều hành Citigroup

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ có hiện diện lâu năm như Citibank tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối với mạng lưới tài chính toàn cầu.

Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, lắng nghe và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn tài chính lớn của Hoa Kỳ như Citibank đầu tư, kinh doanh lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc điều hành Citigroup, ông Ernesto Torres Cantú cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan chức năng của Việt Nam và với sự hỗ trợ đó, Citigroup có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Việt Nam.

Đánh giá cao nỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, ông Ernesto Torres Cantú cho rằng việc trao đổi của tập đoàn với các cơ quan quản lý ngày càng thuận tiện, cởi mở; Citigroup luôn sẵn sàng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Lãnh đạo Citigroup cũng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài chính trong việc nâng cao tín nhiệm quốc gia cũng như củng cố uy tín Việt Nam trên thị trường tài chính thế giới. Citigroup thấy rằng có nhiều cơ hội đóng góp nhiều hơn để Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Ông Ernesto Torres Cantú cũng cho biết tập đoàn đang tìm kiếm các giải pháp huy động vốn phục vụ sự phát triển ngành năng lượng của Việt Nam.

Ghi nhận ý kiến của ông Ernesto Torres Cantú, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, với mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam đang hướng đến huy động tối đa các nguồn lực xã hội, trong đó có nguồn lực từ các định chế tài chính quốc tế để phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng mong muốn Citibank tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý của Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, thanh toán quốc tế và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị Citibank, với vị thế là một định chế tài chính toàn cầu, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; đồng thời tích cực chuyển tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam tới Chính phủ Hoa Kỳ về việc sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Cho biết Việt Nam sẽ đăng cai Năm APEC 2027, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Citigroup cử đoàn Lãnh đạo cấp cao Citigroup tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp (APEC CEO Summit) và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong quá trình tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phương Thoa/VOV1
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