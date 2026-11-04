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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Kiểm tra, giám sát phải thực chất, sát thực tiễn

Thứ Tư, 22:39, 04/11/2026
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VOV.VN - Ngày 4/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về phương pháp, tiến độ và phân công thực hiện kế hoạch; đề xuất tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong công tác kiểm tra, giám sát; bảo đảm khách quan, chặt chẽ, nghiêm minh, bám sát thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng tại các cơ quan, địa phương. Về nội dung, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý việc rà soát, sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Quá trình kiểm tra, giám sát phải bám sát thực tiễn, xem xét đầy đủ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương để đánh giá khách quan, sát thực trạng.

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Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh kết quả xử lý phải gắn với hiệu quả thực tế, hướng tới đưa các dự án, nguồn lực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh lãng phí.

Thông qua kiểm tra, giám sát, cần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tổng hợp đầy đủ kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, địa phương; hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng dự thảo báo cáo kết quả trong tháng 11/2026.

Phương Thoa/VOV1
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