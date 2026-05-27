Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Cùng dự Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả có lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

9 hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tổ chức tìm kiếm, quy tập trong đợt 2 mùa khô 2025 - 2026 tại tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong số này có 8 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính và 1 hài cốt đã xác định được thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên.

Các đại biểu dành phút tưởng niệm các liệt sĩ.

Theo hồ sơ quy tập, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được tìm thấy vào lúc 10h30 ngày 30/4/2026 tại bản Pạc Nua, Hát Pôn, huyện Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hài cốt đã tiêu hủy gần hết theo thời gian, hiện vật thu được chỉ còn một mảnh tăng, đốt. Thông tin về phần mộ liệt sĩ được người dân địa phương cung cấp, góp phần giúp lực lượng quy tập xác minh, cất bốc và đưa liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Các đại biểu tiến hành di quan hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức trong thời điểm cả nước đang triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đây không chỉ là hoạt động tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc mà còn tiếp tục khẳng định trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các liệt sĩ được an táng theo nghi thức quân đội.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, với lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được đưa về an táng ở quê nhà tại tỉnh Hưng Yên.