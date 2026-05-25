Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh

Cùng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào còn có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban công tác đặc biệt thủ đô Vientiane và tỉnh Bolikhamsai của nước bạn Lào.

Buổi lễ diễn ra trong những ngày toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh

Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Vientiane và tỉnh Bolikhamsai.

Trung tá Bùi Đình Quận, thành viên của Đội cho biết: "Thời tiết của nước bạn Lào rất khó khăn và khắc nghiệt, khi mùa mưa kéo dài, địa hình hiểm trở, đường núi đi lại khó khăn, vất vả. Còn về mùa nắng thì thời tiết rất khắc nghiệt, thường xuyên phải ăn uống trong rừng, núi và khe. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam".

Việc đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về Tổ quốc là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong mùa khô 2025 - 2026, thể hiện chính sách nhân văn và nghĩa tình sâu nặng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt xúc động bày tỏ: "Từ nay, các anh, các chị được yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam, nơi Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, bên đồng chí, đồng đội để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và người thân được chăm sóc phần mộ các Anh, các Chị. Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và biết ơn sâu sắc các gia đình đã dâng hiến cho hai đất nước những người con thân yêu, trung dũng, đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của hai dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân".

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.