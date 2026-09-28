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Phó Thủ tướng: Rà soát kỹ, bảo đảm tính khả thi của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ Hai, 16:23, 28/09/2026
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VOV.VN - Sáng 28/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện các bộ, cơ quan làm rõ nhiều nội dung trong dự thảo luật liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai; công chứng, chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc sử dụng đất của công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước; bổ sung thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất…

Từ ý kiến của các bộ, ngành, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, quá trình hoàn thiện dự thảo phải tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện sau khi luật được ban hành.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Thủ tướng lưu ý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần tập trung quy định những nguyên tắc chung, mang tính cốt lõi; những vấn đề cụ thể, chi tiết, mang tính thủ tục bắt buộc đưa vào các nghị định của Chính phủ, bảo đảm sự phù hợp và thuận lợi trong quá trình triển khai.

Đối với vấn đề công chứng, chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp có ý kiến, quan điểm cụ thể. Về quy định thanh toán cho hợp đồng BT cần quy định chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước, ngăn chặn các sai phạm.

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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

Về nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, thống nhất nội dung, yêu cầu thời hạn nộp tối đa không quá 12 tháng. Đối với việc xử lý đất của doanh nghiệp Nhà nước, đất nông, lâm trường, cần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát những nội dung còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, khả thi của dự thảo luật.

Vân Hồng/VOV1
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