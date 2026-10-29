Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công cảng Yên Bình, Thái Nguyên

Cảng Yên Bình: Đầu mối logistics mới của Thái Nguyên

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp và người dân địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư, triển khai tại khu Mom Kiệu, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những công trình được khởi công dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình có tổng vốn đầu tư hơn 435 tỷ đồng, diện tích 24,92 ha, quy mô 7 cầu cảng, công suất thông qua từ 3,8 đến 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Là dự án cảng thủy nội địa quy mô đầu tiên của tỉnh, cảng Yên Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa từ các nhà máy, cơ sở sản xuất đến hệ thống cảng biển quốc tế khu vực phía Bắc. Công trình góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, giảm áp lực cho giao thông đường bộ, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, tỉnh xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp và hạ tầng số, là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường giao nhiệm vụ phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Dự án dự kiến ứng dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, hướng tới vận hành bằng năng lượng điện, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tác động đến môi trường.

Khu công nghiệp Tây Phổ Yên có vốn đầu tư hơn 5.399 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên - Giai đoạn 1 được triển khai tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công, với quy mô 499,07 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.399,578 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Viglacera Thái Nguyên, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự Lễ khởi công

Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình tập trung đa ngành, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thân thiện với môi trường.

Dự án có lợi thế kết nối với tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ, Vành đai 5 vùng Thủ đô, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và nút giao Yên Bình; đồng thời nằm gần tổ hợp sản xuất Samsung tại Thái Nguyên và mạng lưới doanh nghiệp điện tử trong khu vực. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chủ động thu hút nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng cao.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu phối hợp tháo gỡ khó khăn, không để thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án; công khai, minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quan tâm ổn định đời sống và tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng.

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ bổ sung quỹ đất sản xuất có hạ tầng đồng bộ, thu hút các dự án chế biến, chế tạo, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ khu vực phía Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi Lễ

Thêm 458 căn hộ nhà ở xã hội cho người dân

Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 tại phường Tích Lương có diện tích gần 1,19 ha, tổng mức đầu tư 669,93 tỷ đồng. Công trình gồm một tòa chung cư cao 22 tầng, một tầng hầm, cung cấp 458 căn hộ nhà ở xã hội và 20 căn nhà ở thương mại liền kề, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 1.552 người.

Dự án hướng tới giải quyết nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động và các gia đình trẻ, giúp người dân tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; thực hiện đúng quy định về đối tượng thụ hưởng, giá bán nhà ở xã hội. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch và quy định pháp luật.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Lễ khởi công

Hai khu dân cư mới tại xã Kha Sơn

Cùng ngày, Thái Nguyên khởi công Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú (nay là xã Kha Sơn) và Dự án Khu dân cư Kha Sơn, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, mở rộng không gian phát triển và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Dự án Khu dân cư số 2 xã Lương Phú do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản CNT làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 13,4 ha, tổng vốn đầu tư trên 321 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 1.800 người. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Công trình hướng tới hình thành khu dân cư mới có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối hài hòa với các khu dân cư hiện hữu, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Dự án Khu dân cư Kha Sơn do Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kha Sơn làm chủ đầu tư, có quy mô quy hoạch gần 17 ha, tổng vốn đầu tư hơn 305 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Dự án được định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian cây xanh, nhà ở, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng đồng bộ, hướng tới hình thành khu dân cư văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đối với định hướng phát triển đô thị và kinh tế - xã hội địa phương, góp phần giúp xã Kha Sơn phấn đấu trở thành phường trước năm 2030. Chủ đầu tư được yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và tuân thủ quy định pháp luật.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Lễ khởi công

Nhân dịp này, Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kha Sơn trao tặng xã Kha Sơn 3 bộ máy tính và máy in cho các xóm Tân Thành, Trung Tâm và Tây Bắc, hỗ trợ hoạt động quản lý tại cơ sở.

Việc đồng loạt khởi công 5 dự án trên các lĩnh vực logistics, công nghiệp, nhà ở xã hội và phát triển khu dân cư được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên trong giai đoạn mới.