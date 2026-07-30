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Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kim loại Yongjin

Thứ Năm, 20:48, 30/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (30/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp xã giao ông Yu Chenjie, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật kim loại Yongjin (Trung Quốc).

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Việt Nam đang triển khai định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu tăng trưởng cao, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Theo đó, ưu tiên phát triển công nghiệp luyện kim, công nghiệp nặng phục vụ công nghiệp chế tạo và các ngành công nghiệp trọng điểm, đồng thời triển khai các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đối với những lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, công nghiệp chế tạo và công nghiệp nặng.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn Yongjin thời gian qua, đặc biệt là việc lựa chọn Việt Nam là địa bàn đầu tư lâu dài trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn Yongjin nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị thép không gỉ hoàn chỉnh tại Việt Nam, từ luyện thép, cán nóng, cán nguội đến gia công chính xác và sản xuất sản phẩm cuối cùng; đồng thời thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cùng đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời Yongjin cần tăng cường chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật kim loại Yongjin (Ảnh: PN)

Đánh giá cao việc các dự án của Yongjin đã tạo nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập đoàn tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài cũng chính là thành công của Việt Nam.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Yu Chenjie đã báo cáo một số nét nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Yongjin.

Tại Việt Nam, từ năm 2020 đến nay, Yongjin đã đầu tư lũy kế khoảng 315 triệu USD, đưa vào vận hành 2 nhà máy sản xuất thép không gỉ cán nguội tại Tiền Giang và Nghệ An, đồng thời triển khai dự án thứ 3 tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Trong 3 năm tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục đầu tư thêm khoảng 350 triệu USD nhằm mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.

Chủ tịch Tập đoàn Yongjin cho biết thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi sản xuất thép không gỉ theo hướng khép kín, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để hình thành hệ sinh thái công nghiệp thép không gỉ; đồng thời kiến nghị Chính phủ nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phát triển ngành thép không gỉ, tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư, xuất khẩu và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), qua đó thu hút thêm các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đầu tư tại Việt Nam.

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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, đồng thời xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án.

Việt Cường/VOV1
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