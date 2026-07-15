Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm phân cấp và đơn giản thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, chủ động hoàn thành những nhiệm vụ, công việc trọng tâm, quan trọng để cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cải cách hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế…để giải phóng nguồn lực cho phát triển; đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai các nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng; Ban hành 35 văn bản tham gia ý kiến góp ý các Đề án, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng, ban hành 22 văn bản sơ kết việc thực các văn bản của Trung ương theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, dân vận tiếp tục được duy trì nền nếp, gắn với tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Nhờ vậy tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay đạt được những kết quả tích cực: GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, 6 tháng ước đạt 8,18% (cao nhất từ năm 2011 đến nay); Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về mục tiêu, yêu cầu và nội dung công tác xây dựng đảng trong bối cảnh mới chưa thật đầy đủ, sâu sắc. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở thường xuyên có sự biến động, ảnh hưởng đến tính ổn định và tính kế thừa trong triển khai nhiệm vụ. Triển khai công tác trên môi trường số, ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động công tác Đảng còn hạn chế về chiều sâu, mức độ lan tỏa chưa cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho biết, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục triển khai có hiệu quả, kịp thời công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng, củng cố cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn phong trào “Dân vận khéo” với cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số: “Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thể chế hóa, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; Đẩy mạnh phát triển ngành công nghệ chiến lược; Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thành phân bổ và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đi đôi với bảo đảm chất lượng dự án, công trình và an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư một số dự án chiến lược, trọng điểm”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc phải tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình tổ chức triển khai thực hiện, thể chế hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các Đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời phải cụ thể hóa thành các cái nhóm nhiệm vụ gắn với những tiến độ cụ thể và theo tinh thần "Sáu rõ".

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tập trung vào các nghị quyết, trong đó quy định mới như: Quy định số 19 ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đồng thời tiếp tục đổi mới các phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số. Cùng với đó cần chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với dân vận khéo, với cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị: "Chúng ta tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc. Chúng ta cũng xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng bộ trực thuộc Chính phủ, tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý theo Hướng dẫn 2 của Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá làm sao nó sát với thực tế, thực hiện một số các quy định mới của Ban Bí thư về mô hình tổ chức đảng, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác. Ví dụ như Quy định 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Bên cạnh đó cũng cần làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng".

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tiếp tục lãnh đạo để làm sao để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn. Đồng thời tiếp tục cắt giảm phân cấp và đơn giản thủ tục hành chính. Đồng thời đẩy mạnh cải cách về thể chế, cơ chế chính sách; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia.