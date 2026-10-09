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Phú Thọ thông tin về khả năng tiếp tục sắp xếp xã, phường

Thứ Sáu, 11:41, 09/10/2026
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VOV.VN - Việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Phú Thọ sẽ được xem xét thận trọng, chỉ điều chỉnh khi thực sự cần thiết và thực hiện sau khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

 

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ sáng 8/10, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh cho biết đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh thời gian nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, gắn việc triển khai với hướng dẫn chính thức của Trung ương.

Thông tin về vấn đề này, ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện các kết luận của Trung ương và địa phương liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ngày 2/8, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai.

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Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: C.Tuệ

Theo đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiên cứu, rà soát phương án điều chỉnh ở mức cần thiết, phù hợp với chủ trương, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

Ngày 16/9, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành thông báo kết luận Hội nghị Hành chính tháng 8/2026. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương phải được xem xét thận trọng, khách quan, không thực hiện một cách cơ học, tránh gây xáo trộn không cần thiết.

Việc nghiên cứu phương án sắp xếp phải đánh giá đồng bộ các yếu tố về dân số, diện tích, điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa, giao thông, không gian phát triển, năng lực quản trị và cung cấp dịch vụ công, đồng thời bám sát hướng dẫn chính thức của Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ, không để những thông tin chưa chính thức ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy.

Trên cơ sở các chỉ đạo này, Sở Nội vụ đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã nếu thực sự cần thiết. Đồng thời, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu và chỉ triển khai khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

Ông Trần Văn Hòa cho biết, sau khi Trung ương ban hành hướng dẫn về tiêu chí xã trọng điểm, hạt nhân, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án thực hiện.

Liên quan đến khả năng điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiên cứu khả năng "tinh chỉnh" đối với một số xã chưa đáp ứng tiêu chí về dân số và diện tích.

Theo ông Hiếu, việc điều chỉnh có thể được thực hiện giữa các xã lân cận hoặc thông qua sắp xếp với số lượng rất nhỏ.

Về thời điểm triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, địa phương chỉ có thể tính toán phương án điều chỉnh, mở rộng không gian đô thị và xác định các vùng kinh tế đặc biệt sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình từ ngày 1/7/2025. Hiện toàn tỉnh có 148 xã, phường với dân số khoảng 4 triệu người.

Phi Long - Đức Đông/VOV.VN
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