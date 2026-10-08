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Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp sai sót khi thực hiện Nghị định 178

Thứ Năm, 14:50, 08/10/2026
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VOV.VN - Qua rà soát việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp cần điều chỉnh, trong đó 14 trường hợp không đúng đối tượng và 1 trường hợp phải hoàn trả hơn 1 tỷ đồng do tính sai thời gian nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 8/10, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đã phát hiện 15 trường hợp có sai sót trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Các trường hợp này đều thuộc danh sách trước đó đã được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt.

Đáng chú ý, trong số này có một trường hợp được xác định sai thời gian nghỉ hưu trước tuổi, dẫn đến số tiền hỗ trợ được phê duyệt cao hơn mức quy định hơn 1 tỷ đồng.

phu tho phat hien 15 truong hop sai sot khi thuc hien nghi dinh 178 hinh anh 1
UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026

Cụ thể, thời gian nghỉ hưu trước tuổi của người này được điều chỉnh từ 7 năm 8 tháng xuống còn 2 năm 5 tháng. Theo đó, mức kinh phí hỗ trợ giảm từ 2.255.477.000 đồng xuống 1.239.084.756 đồng, chênh lệch 1.016.392.244 đồng.

Theo Sở Nội vụ Phú Thọ, người liên quan công tác tại Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Toàn bộ số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng đã được thu hồi, nộp lại ngân sách Nhà nước.

Đối với 14 trường hợp còn lại, cơ quan chức năng xác định không thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Những người này đã được đưa ra khỏi danh sách phê duyệt. Do chưa được cấp kinh phí nên không phát sinh việc thu hồi tiền hỗ trợ.

Trong tổng số 15 trường hợp được phát hiện qua rà soát, có 13 trường hợp thuộc cấp tỉnh và 2 trường hợp thuộc cấp xã.

Theo đại diện Sở Nội vụ, việc rà soát được triển khai sau khi UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 20/8, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 16363/UBND-TH, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương kiểm tra toàn bộ hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo hai nghị định trên.

Tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện nhiều sở, ngành nhằm kiểm tra việc thực hiện chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và trình tự, thủ tục.

Theo số liệu được cung cấp tại họp báo, toàn tỉnh có 4.469 trường hợp đã được phê duyệt hưởng chính sách theo các nghị định liên quan. Qua kiểm tra, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đánh giá việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi cơ bản được thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Việc phát hiện, điều chỉnh các trường hợp chưa phù hợp được thực hiện nhằm bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng, đồng thời ngăn ngừa thất thoát ngân sách nhà nước.

Phi Long/VOV.VN
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