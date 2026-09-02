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Từ mùa thu độc lập đến những nhịp cầu Việt - Nga

Quan hệ Việt - Nga: Từ mùa Thu Độc lập đến những động lực mới

Thứ Tư, 14:00, 02/09/2026
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VOV.VN - Từ mùa Thu Độc lập năm 1945 đến nay, tình hữu nghị Việt - Nga được vun đắp qua nhiều thế hệ, vượt qua biến động quốc tế và đang tạo nền tảng cho những động lực hợp tác mới trong năng lượng, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Mùa Thu Độc lập và dấu mốc đặc biệt với nước Nga

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một chặng đường mới trong lịch sử dân tộc, khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt - Nga.

Trong 81 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, Việt Nam luôn có những người bạn chí tình, trong đó có Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ đang tiếp tục mở ra những động lực hợp tác mới.

81 năm đã trôi qua, giá trị của ngày Độc lập không chỉ được người dân Việt Nam trân trọng mà còn nhận được sự ghi nhận của bạn bè quốc tế. Với những người bạn Nga, ngày 2/9/1945 là dấu mốc lịch sử đặc biệt của Việt Nam, đồng thời có ý nghĩa đối với phong trào đấu tranh giành độc lập trên thế giới.

Ông Piotr Yuryevich Tsvetov, Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Nga, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, nhận định, việc Việt Nam tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945 có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với đất nước này cũng như đối với toàn thế giới và đã trở thành tấm gương đối với nhiều quốc gia và dân tộc bị áp bức.

“Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào tháng 9/1945, Việt Nam đã xác định phương hướng phát triển đất nước, hướng tới xây dựng một xã hội công bằng và văn minh. Ngay từ ngày đầu tiên, những người cộng sản Việt Nam đã đấu tranh để bảo vệ nền độc lập và gìn giữ bản sắc dân tộc Việt Nam”, nhà báo quốc tế Piotr Yuryevich Tsvetov đánh giá.

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Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Nga Piotr Yuryevich Tsvetov, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga.

Tình hữu nghị Việt - Xô qua những năm tháng gian khó

Trong hành trình bảo vệ nền độc lập và xây dựng đất nước, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều quốc gia, trong đó Liên Xô giữ một vị trí đặc biệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Liên Xô, sau này là Việt Nam - Nga. Dưới thời của Bác, quan hệ hai nước đạt mức độ hợp tác và hữu nghị cao. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, các thế hệ lãnh đạo Việt Nam tiếp tục phát triển tình hữu nghị và hợp tác với Liên Xô.

Những năm tháng cùng chia sẻ khó khăn đã để lại những ký ức sâu đậm về tình hữu nghị Việt - Xô. Theo số liệu của Hội Cựu chuyên gia quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam, trong những năm chiến tranh, khoảng 11.000 chuyên gia quân sự Liên Xô đã trực tiếp tham gia hỗ trợ Việt Nam. Với những người Việt từng có thời gian làm việc cùng các chuyên gia Liên Xô, sự tận tâm và chân thành của bạn vẫn là những ký ức khó quên.

Tiến sĩ Đỗ Văn Tiếu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga, đã từng làm việc với các chuyên gia Liên Xô từ năm 1975, cho biết, Việt Nam đang phát triển. Có được ngày hôm nay chúng ta phải nhớ được công sức đóng góp của họ, trong đó nhiều người đã hy sinh. Tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển về mọi mặt.

“Riêng chúng tôi là những người đã từng phục vụ trong quân đội và là cây cầu nối giữa người Việt Nam và Nga, một mặt thể hiện sự cảm ơn, mặt khác phải tìm được cơ hội để tăng cường sự hợp tác giữa hai nước”, Tiến sĩ Đỗ Văn Tiếu cho biết.

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Tiến sĩ Đỗ Văn Tiếu cùng Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga

76 năm quan hệ ngoại giao, nền tảng hợp tác bền chặt

Trải qua 76 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, quan hệ Việt Nam và Liên Xô trước kia, Việt Nam – Nga ngày nay đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, vượt qua những biến động của tình hình quốc tế. Hai nước duy trì quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Những gì được vun đắp qua nhiều thế hệ đang tạo thêm dư địa cho những hợp tác mới, trong đó có các dự án về năng lượng, khoa học - công nghệ và kinh tế. Tiến sĩ Piotr Tsvetov, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, đánh giá, ngày nay, quan hệ Nga - Việt đang trải qua một giai đoạn phát triển mới. Trong các chuyến thăm chính thức cấp cao hai năm qua, hai bên đã ký khoảng 50 văn kiện chung. Những thỏa thuận này tạo nền tảng cho việc tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai nước.

“Cá nhân tôi đặt nhiều hy vọng vào một dự án hợp tác quan trọng trong tương lai, đó là xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam tại Ninh Thuận. Tôi tin rằng dự án sẽ tạo động lực để xuất hiện những điểm hợp tác cùng có lợi mới, cả trong kinh tế, công nghệ cao và khoa học”, Tiến sĩ Piotr Tsvetov tin tưởng.

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Hội Cựu chuyên gia quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt - Nga

Những nhịp cầu nối dài tình hữu nghị Việt - Nga

Từ mùa Thu Độc lập năm 1945 đến ngày hôm nay, quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đã trải qua nhiều giai đoạn, nhưng tình hữu nghị và tin cậy vẫn được tiếp nối. Những ký ức về sự đồng hành trong những năm tháng khó khăn, cùng những hợp tác mới trong khoa học, công nghệ, năng lượng, kinh tế và giao lưu nhân dân đang mở ra những nhịp cầu mới giữa hai nước.

Khép lại câu chuyện về những nhịp cầu Việt - Nga là lời chúc mừng bằng tiếng Việt, với giọng nói mang âm sắc Nga, của ông Piotr Tsvetov – một người bạn lâu năm của Việt Nam.

“Thay mặt Hội Hữu nghị Nga - Việt và những người bạn của nhân dân Việt Nam, tôi vui mừng được gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh, kỷ niệm 81 năm ngày Bác Hồ tuyên bố nước Việt Nam độc lập”.

Hương Trà/VOV-Moscow
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