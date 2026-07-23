Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân dịp 27/7

Sáng 23/7, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị do Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, ở phường Đồng Hới.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thực hiện ghi thức thỉnh chuông tại đền thờ Bác Hồ

Cùng ngày, đoàn công tác do Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, xã Nam Trạch.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang nghỉ hưu trên địa bàn. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước.

Các đại biểu dự lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, xã Nam Trạch

Trước đó, ngày 22/7, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội 589 đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh.

Tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, đoàn kiểm tra, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308.

Thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng

Dịp này, đoàn đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Trị tại xã Cửa Việt và các thương binh đang được chăm sóc, điều trị tại đây; đồng thời thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 đang hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn xã Cửa Việt.

Các hoạt động nhân dịp 27/7 thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công và những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.